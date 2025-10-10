國道下午仍有9路段會塞車 國5南向最好下午5點後再出發

國1南向340.6公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

今天（10日）國慶日連續假期首日，上午國道1號、國道3號和國道5號有多處路段壅塞。交通部高速公路局指出，下午仍有9處路段易塞車，也建議國道5號南向用路人最好17時以後再出發。

高速公路局指出，今天旅遊車流湧現，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間，也建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局籲請前往觀賞焰火的用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另外，因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。另焰火施放期間，提醒用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。

今天上午9時24分，國3北向176公里處發生1輛小貨車自撞事故，占用內2車道，於10時18分排除，造成後方車流回堵6公里；10時6分，國6東向17.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵4公里；11時2分，國1南向340.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於11時9分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

今天下午國道北區南向易塞車路段。（高公局提供）

今天下午國道中區易塞車路段。（高公局提供）

今天下午國道北區北向易塞車路段。（高公局提供）

9時24分國3北向176公里處事故。（高公局提供）

10時6分國6東向17.8公里處事故。（高公局提供）

