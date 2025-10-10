車多到滿出來！台灣設計展首日 彰化中山路變移動式停車場

彰化市中山路二段今天路況因為設計展開展，交通瞬間塞爆。（記者張聰秋攝）

開始排了！2025台灣設計展今天（10日）在彰化縣熱鬧開展，三大展區同步登場；彰化市主展區的核心區域接近中午時，人潮、車潮如潮水般湧進，位於中山路旁的縣立圖書館、藝術館、美術館及中興莊眷村文化園區一帶，多個停車場全滿，車輛得排隊等候進場。中午過後，離展區最近的中山路二段利和停車場更是「車多到滿出來」，等待入場的車輛一路綿延到中山路二段與東民街、孔門路口，周邊交通瞬間壅塞。

由於開展首日又碰上國慶連假，車流暴增，讓平日就容易塞車的中山路二段一帶，一下變成「移動式停車場」，車輛走走停停。警察與義交頂著大太陽站在路口指揮交通，協助車輛輪流禮讓通行。

許多外地遊客改搭火車前來，從彰化火車站前的光復路一路走到中興莊眷村文化園區，約半小時路程。遊客笑著說，走路還比開車快，與其卡在車陣中動彈不得，不如把塞車時間拿來當散步運動，順便曬曬太陽，其實也挺不錯！

彰化縣政府提醒，民眾可多利用免費巡迴接駁車（彰化市展區循環線、藍線），或將車停遠一點再轉乘接駁車或步行前往，如扇形車庫、台化停車場都可轉乘免費接駁車。這樣不但省去找車位與塞車的麻煩，也能更輕鬆逛展。

展期一路到10月26日，警方也呼籲駕駛配合現場交管，不臨停、不併排，先解決交通問題，才能用愉快心情享受這場為期17天的設計盛會。

設計展彰化市主展一帶，中山路二段湧現等待進場停車的車輛。（記者張聰秋攝）

等待進場的車輛停在中山路二段路旁，這裡平常就是塞車雷區，今天雙十連假又是設計展開展，一下就讓中山路二段成了「移動式停車場」。（記者張聰秋攝）

縣府建議看展遊客，多搭免費巡迴接駁車，展區沿線均設有臨時候車站，依顏色區分，彰化市就是藍線。（記者張聰秋攝）

