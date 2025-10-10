為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶出遊玩！國家公園3天連假上看20萬人次 陽明山芒花正盛開

    2025/10/10 14:15 記者黃宜靜／台北報導
    國家公園署遊憩管理組組長張順發提醒，健行、登山活動記得事先做好準備工作，安全享受自然山林。（國家公園署提供）

    國家公園署遊憩管理組組長張順發提醒，健行、登山活動記得事先做好準備工作，安全享受自然山林。（國家公園署提供）

    國慶3天連假今（10）日即將展開，民眾多有出遊計畫；國家公園署表示，國慶首日預估到訪各國家公園總遊客人數約為6萬人次，連假3天預估上看20萬人次；為避免塞車影響出遊心情，建議民眾多利用大眾運輸前往，並避免踩雷行為如：亂丟垃圾、任意煮食，放煙火、亂採花木、干擾或餵食動物等，開心出遊、愛護自然！

    國家公園署遊憩管理組組長張順發表示，國慶3天連假到來，預估首（10）日到訪各國家公園總遊客人數約6萬人次，3日假期預估加總遊客人數約20萬人次，其中，3天連假申請玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區入園證核發總人數為3548人，另陽明山國家公園、壽山國家自然公園屬遊客容易到訪的地點，且陽明山正值芒花盛開，屆時到訪人數會較多。

    張順發提醒，健行、登山活動記得事先做好準備工作，如提前瞭解氣象預報、下載離線地圖、適宜登山裝備、注意身體狀況不要越級挑戰、查看國家公園官網步道訊息等，才能好好且安全的享受自然山林。

    張順發表示，為避免塞車影響出遊心情，建議民眾多利用大眾運輸、台灣好行前往，並留意各國家公園官網介紹資訊及注意事項，避免踩雷行為如：亂丟垃圾、任意煮食，放煙火、亂採花木、干擾或餵食動物等，除影響生態環境外，還會違反「國家公園法」而遭處分。

