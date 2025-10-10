台南柚類、哈蜜瓜等農特產前進板橋 黃偉哲：歡迎雙十連假來選購

台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。（記者黃子暘攝）

現在正值柚類產季，台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。黃偉哲表示，歡迎大家在雙十國慶、國家生日的時候來選購台南農特產品，即起至12月是台南哈密瓜季，還有正當季的紅柚、西施柚與蜜餞、果乾等農特產品可以選購。

活動現場，黃偉哲與出席嘉賓一同製作蜂蜜柚香茶，以台南紅文旦搭配台南麻豆農會的蜂蜜柚子茶醬製作出美味清爽的飲料。黃偉哲表示，台南趁國慶連假，把優質農產品帶來北部，無論是鮮果或是加工品，品質都是掛保證，讓大家買得安心、吃得放心。

台南農業局長李芳林說，紅文旦果肉豐厚飽滿、甜中帶酸，製作甜品或飲品都非常適合，現在正是品嚐紅文旦的最佳時機，這次也展售西施柚、大白柚等當令柚類果品，推薦給北部消費者選購。

