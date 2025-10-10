為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南柚類、哈蜜瓜等農特產前進板橋 黃偉哲：歡迎雙十連假來選購

    2025/10/10 14:35 記者黃子暘／新北報導
    台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。（記者黃子暘攝）

    台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。（記者黃子暘攝）

    現在正值柚類產季，台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。黃偉哲表示，歡迎大家在雙十國慶、國家生日的時候來選購台南農特產品，即起至12月是台南哈密瓜季，還有正當季的紅柚、西施柚與蜜餞、果乾等農特產品可以選購。

    活動現場，黃偉哲與出席嘉賓一同製作蜂蜜柚香茶，以台南紅文旦搭配台南麻豆農會的蜂蜜柚子茶醬製作出美味清爽的飲料。黃偉哲表示，台南趁國慶連假，把優質農產品帶來北部，無論是鮮果或是加工品，品質都是掛保證，讓大家買得安心、吃得放心。

    台南農業局長李芳林說，紅文旦果肉豐厚飽滿、甜中帶酸，製作甜品或飲品都非常適合，現在正是品嚐紅文旦的最佳時機，這次也展售西施柚、大白柚等當令柚類果品，推薦給北部消費者選購。

    台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。（記者黃子暘攝）

    台南市長黃偉哲今（10）日偕台南市農業局與當地農會、商家前往新北市板橋，在板橋大遠百地下一樓舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」國慶連假3日快閃展售活動。（記者黃子暘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播