    生活

    「星星兒」國慶同學會 永福自閉症巡迴班堅持傳統健走運動慶雙十

    2025/10/10 15:12 記者洪瑞琴／台南報導
    永福國小「星星幫」延續近20年傳統，今日相偕參加台南市府雙十升旗典禮。（記者洪瑞琴攝）

    國慶日這天，不只是升旗典禮，更是一場屬於「星星兒」的快樂同學會！永福國小自閉症巡迴班延續近20年的傳統，今（10）日由畢業學長姐號召歷屆同學與家人們，一同參加台南市府雙十升旗典禮。典禮後，孩子們在場邊自動自發地展開健行，就像回到熟悉的「社交課」，與人群打招呼相見歡，氣氛熱絡又溫馨。

    永福巡迴班師生長年以「運動處方」為主軸，倡導星星兒以運動促進身心健康、強化社交力與自信。特教老師表示，星星兒在國慶日的健行活動，不僅象徵體現「無歧視的運動人權」，更讓家庭透過運動互動交流，培養正向能量，「就像一家人，每年都期待這一天再相聚。」

    今年除了升旗健走，永福星星幫的大小朋友們還「趕場」參加水交社文化園區的「晴空藝術節」，接下來也將投入瑞復益智中心園遊會志工服務，展現關懷力與行動力。甚至還有肯納青年（成年星星兒）主動建議老師，安排四草與鹿耳社區的戶外教學活動，讓生活圈持續擴大。

    特教老師分享，孩子們這幾年進步顯著。從學習在群組中主動提醒「國慶升旗要看總統府直播」，到現場能以平穩心情面對人潮擁擠與排隊等待市長黃偉哲發送糖果，都展現出課堂訓練的成果，「他們真的做到了學以致用」。

    國慶日對永福星星幫而言，不只是慶典，更是一場融合學習、運動與友情的成長派對。星星兒用笑容與行動，寫下屬於他們的閃亮節日。

    永福國小「星星幫」開心與市長黃偉哲合照，還主動與市長勾臂如同拜把兄弟好感情。（記者洪瑞琴攝）

