治水、清水再親水 二仁溪下游綠堤營造計畫最後一哩路完工

二仁溪綠堤計畫最後一哩路完工，仁德中洲河段的雲朵意象涼亭，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

二仁溪過去因為工業污染嚴重，水質混濁，被嘲諷是「台灣黑龍江」，政府全力整頓，清水又治水，有效改善環保與積淹等問題，水利署6年前在下游展開逾10公里長的綠色堤防營造計畫，最後一哩路的仁德中洲里段已經完工，除了親水步道之外，工程設計上融入地方特色元素，搭建雲朵與鐵道的意象涼亭，還有樂農遊馬賽克拼貼，以及歷史故事牆等藝術裝置，形塑出兼顧人文、生態與減碳等概念的永續河岸空間，是適合踏青、健行、騎單車的新興景點，南北串連後，更可延伸至漁村與博物館，成為完整的休憩動線，促進觀光發展。

綠堤計畫由水利署第六河川分署主辦，2019年起，從出海口往上游分段施作，工程共有6期，兩岸的高雄與台南都涵蓋在內，仁德中洲為最後一哩路，從港尾溝溪滯洪池附近到市定古蹟二層行溪舊鐵路橋前方，全長約4.25公里，投入經費逾1.08億元。

請繼續往下閱讀...

六河分署副分署長吳宗寶表示，營造經費由「中央管流域整體改善與調適計畫」支應，仁德中洲段為第五期工程，聚焦防洪安全、斷點串聯、友善生態等3大主軸，重現二仁溪的清水風華，行進至仁湖橋下，步道則採迴廊式設計，增加了有遮蔭處的休憩空間；而規劃時，也傾聽社區居民的心聲，導入人文元素、強化多樣性棲地，並提升設施使用功能等，更符合鄉親的需求與期待。

吳宗寶說，透過覆土增加堤高，提升至百年防洪標準，並打造人車分道的安全通行空間，原本的斷點也進行串聯，整合六期的成果，向南延伸至茄萣漁村，往北則可銜接雙博物館的鐵馬遊，由點、線、面的擴大，有助於帶動地方觀光。

吳宗寶提到，施工時，也清除外來種銀合歡，且結合回收步道磚，活化運用在部分設施，並撫育原生甜根子草，營造多樣性棲地與複層林，還設置生態巢箱，推動友善的綠色廊道，具體落實節能減碳與循環經濟等。

吳宗寶強調，致力改善防洪安全，恢復生態環境，並透過人文藝術的呈現，獲得地方認同，第五期的完成，是該河川從「黑龍江」蛻變為「清水溪」的重要里程碑，已報名參加公共工程金質獎的評選，鼓勵用心的南水分署團隊同仁。

中洲里長葉清仁推崇第五期工程很接「地氣」，肯定六河分署的努力，辛苦打造了生態廊道，照顧到堤岸動植物的生存需求，讓環境更綠色友善，也透過樂農遊的馬賽克拼貼，以精彩的藝術形式，成功凸顯社區特色。

仁德區長許博森也感謝六河分署重塑了二仁溪的美麗景致，為中洲里帶來了觀光新亮點，公所後續將配合地方進行一系列的生態復育工作，打造兼具人文、歷史、自然等豐富元素的水岸風情。

綠堤計畫的最後一哩路，往上游施作到市定古蹟二層行溪舊鐵路橋。（記者吳俊鋒攝）

二仁溪綠堤計畫最後一哩路的仁德中洲河段已完工，結合地方特色，打造鐵道意象涼亭。（記者吳俊鋒攝）

在仁湖橋邊，特製二仁溪歷史故事牆，融入人文元素。（記者吳俊鋒攝）

二仁溪綠堤計畫最後一哩路的仁德中洲河段已完工，沿途景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

仁湖橋下的步道採迴廊式設計，增加有遮蔭的休憩空間。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法