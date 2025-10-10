國慶大會禮賓大使吸睛 學生團體表演展活力創意

國慶大會禮賓人員引導與會者入座。（記者羅沛德攝）

今天是雙十國慶，今年有多組學生團體擔綱國慶大會表演，包括多次獲國內外大獎的彰化縣大村國小合唱團擔任國歌領唱團體，主題表演活動則由美和科技大學雄鷹儀隊「熊鷹凌空 樂儀忠誠」表演開場，另有多所大學學生於典禮擔任禮賓人員，展現學生團體的活力與創意。

今年國慶大會參與表演學生不少，國歌領唱團體為彰化縣大村國小合唱團，其榮獲全國學生音樂比賽特優佳績，於2023年參與波蘭克拉科夫合唱大賽，以自創曲勇奪流行爵士兒少組金獎及大會最大獎殊榮，後並偕同唐寶寶大器樂團進行國慶禮讚表演。唐寶寶大器樂團除進行公益演出外，更受邀至國外表演，傳遞愛的力量。

請繼續往下閱讀...

序幕暖場表演由培養青少年自信沉穩特質的台灣太鼓協會、榮獲今年全國學生創意戲劇比賽及舞蹈比賽決賽雙特優殊榮之台中市私立新民高級中學表演藝術科、全力發展藝術社團的屏東縣私立南榮國民中學行進管樂團及新北市私立莊敬高級工業家事職業學校結合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊等團體共同演出，展現青少年的熱情、活力及創造力。

主題表演活動由美和科技大學雄鷹儀隊「熊鷹凌空 樂儀忠誠」表演開場，熊鷹儀隊不懼風雨、颯爽英姿的蹈厲之志，展現青年學子頂天立地的精神，最後為桃園市啟英高中表演藝術科結合桃園市政府教育局春暉志工共同表演，體現「跨世代」與「族群融合」之美，並編排成雙十圖騰，祝福中華民國生日快樂。

教育部長鄭英耀於國慶大會表演前，由學生事務及特殊教育司長吳林輝陪同，前往瞭解國慶表演活動整備及各項工作規劃，並慰勉參與國慶表演的學校團體及同仁。大會結束後，也於主席台前與銘傳大學、台南大學、清華大學、東吳大學、文藻外語大學、中原大學、台北市立大學及實踐大學等8校禮賓人員合影並頒發感謝狀，感謝各校共襄盛舉，協助國慶大會圓滿成功。

彰化大村國小合唱團領唱國歌。（記者塗建榮攝）

台灣太鼓協會序幕暖場表演。（記者羅沛德攝）

美和科技大學雄鷹儀隊。（記者羅沛德攝）

私立新民高級中學表演藝術科演出「綻放島嶼 福爾摩沙」。（記者塗建榮攝）

臺中市私立新民高級中學表演藝術科演出「綻放島嶼 福爾摩沙」。（記者陳逸寬攝）

禮賓人員幫忙與會者拍照。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法