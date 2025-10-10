為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假考驗膽量 大里藝術廣場夜光鬼屋驚悚開門

    2025/10/10 13:52 記者陳建志／台中報導
    台中軟體園區大里藝術廣場，國慶連假推出「萬聖夜光鬼屋主題體驗展」，考驗民眾的膽量。（記者陳建志攝）

    台中軟體園區大里藝術廣場，國慶連假推出「萬聖夜光鬼屋主題體驗展」，考驗民眾的膽量。（記者陳建志攝）

    國慶連假、光復節連假接連登場，台中軟體園區大里藝術廣場今年推出全台中首個「萬聖夜光鬼屋主題體驗展」，從10月10日至11月2日展開為期24天的「夜光時空」展覽，結合夜光特效與沉浸式劇情設計，帶領民眾穿越中古世紀古堡與未來異世界，體驗驚悚與奇幻交錯的冒險體驗。

    大里藝術廣場表示，展區內以大面積夜光元素營造詭譎氛圍，黑暗中閃爍的光影交錯，加上真人驚嚇互動演出，創造令人心跳加速的沉浸體驗。體驗結束後，可前往「萬聖螢光派對」區參加螢光彩繪活動；假日下午2點與5點更有限定表演登場，包括「LED炫光秀」與「冷光人螢光秀」，帶來光影與節奏結合的萬聖饗宴。

    為打造更豐富的節慶氛圍，大里藝術廣場同步結合B2「異想新樂園」，推出多項萬聖限定活動。凡穿著萬聖服飾入園，即可享任三區或全區套票8折優惠；並於10月25日、26日兩日舉辦年度盛會「百鬼夜行大遊行」，邀請大小朋友化身各式鬼怪，一同體驗萬聖狂歡的樂趣。

    此外，一樓全新開放的「異想呼拉拉戶外樂園」同步登場，凡購買異想新樂園室內門票，即可享戶外樂園8折優惠。搭配廣場每週三、五登場的「夜食集」，民眾可邊品嚐美食邊暢玩設施，白天冒險、夜晚開趴，讓大里藝術廣場成為10月連假的旅遊新地標。

