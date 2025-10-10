屏科大校園交通事故頻傳 將設測速照相降速

屏科大校園發生學生自撞死亡案件。（屏東縣警局提供）

屏東科技大學校園內今年5月才發生車禍案件造成學生骨折，10月1日又發生學生自撞安全島死亡案，校園交通引起縣長周春米重視，指示屏東縣警局協助校園交通安全，除了要改善校園內各項交通設施外，也將增設測速照相，也讓校園內除了紅綠燈外，再增加速限，讓車禍降到最低。

屏東縣長周春米指出，台灣每年因車禍死亡人數高達3000人，遠超過許多國際衝突死亡數，因此指示警察局與學校密切合作，從制度面、執行面全面檢討與強化。

屏東縣警察局長甘炎民表示，屏東科技大學校內及周邊道路長期為交通事故熱點區域，尤以機車事故發生頻率最高，根據統計，114年1月1日至10月2日期間，學校周邊（壽比路、科大路、學府路）共發生89件18~22歲年輕人交通事故，受傷人數128人，加上校內發生學生自摔死亡事件，縣府與學校有必要攜手合作，守護學子的安全。

警方和校方決定從執法、工程、教育、宣導等重點著手，組成之「交通安全風水師」團隊，進入校園實地檢測與規劃，校園內將增設測速照相設備，並強化學生對交通安全管理之認知與重視。

甘炎民說，校園測速照相設立後如何處罰由校方決定，學校可以對違規學生禁止再騎機車入校園，達到嚇阻的作用，對於學校周邊道路，警方也會強化交通設施，未來不排除引進科技執法，來降低車禍的發生。

屏東警方與屏科大合作，改善校園交通安全。（屏東縣警局提供）

