為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏科大校園交通事故頻傳 將設測速照相降速

    2025/10/10 14:20 記者葉永騫／屏東報導
    屏科大校園發生學生自撞死亡案件。（屏東縣警局提供）

    屏科大校園發生學生自撞死亡案件。（屏東縣警局提供）

    屏東科技大學校園內今年5月才發生車禍案件造成學生骨折，10月1日又發生學生自撞安全島死亡案，校園交通引起縣長周春米重視，指示屏東縣警局協助校園交通安全，除了要改善校園內各項交通設施外，也將增設測速照相，也讓校園內除了紅綠燈外，再增加速限，讓車禍降到最低。

    屏東縣長周春米指出，台灣每年因車禍死亡人數高達3000人，遠超過許多國際衝突死亡數，因此指示警察局與學校密切合作，從制度面、執行面全面檢討與強化。

    屏東縣警察局長甘炎民表示，屏東科技大學校內及周邊道路長期為交通事故熱點區域，尤以機車事故發生頻率最高，根據統計，114年1月1日至10月2日期間，學校周邊（壽比路、科大路、學府路）共發生89件18~22歲年輕人交通事故，受傷人數128人，加上校內發生學生自摔死亡事件，縣府與學校有必要攜手合作，守護學子的安全。

    警方和校方決定從執法、工程、教育、宣導等重點著手，組成之「交通安全風水師」團隊，進入校園實地檢測與規劃，校園內將增設測速照相設備，並強化學生對交通安全管理之認知與重視。

    甘炎民說，校園測速照相設立後如何處罰由校方決定，學校可以對違規學生禁止再騎機車入校園，達到嚇阻的作用，對於學校周邊道路，警方也會強化交通設施，未來不排除引進科技執法，來降低車禍的發生。

    屏東警方與屏科大合作，改善校園交通安全。（屏東縣警局提供）

    屏東警方與屏科大合作，改善校園交通安全。（屏東縣警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播