鏟子超人搶救災、志工搭心服務...... 光復上演台灣最美風景ing

高雄捷運站一名女子以「2025 Taiwan沾滿泥土的紅色披風鏟子」卡片，向前往光復災區協助的超人致敬。（記者蘇福男攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台民眾化身各種「超人」前往馳援，台鐵光復車站兩週來疏運高達40萬名旅客，是光復鄉1.1萬人口的近40倍，各種超人身影散布在各災區，公私部門和民間自發性志工群則在光復車站四周設站，提供超人們各項日常搭心服務，成了光復「最美麗的風景」。

此次堰塞湖重災，包括全國各地民眾、在台外國友人、留學生和移工朋友，都自發前往光復鄉當志工，化身為鏟子、機具、清溝及水電等各種超人，協助災區居民恢復家園，總統賴清德強調，這讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，正是最值得驕傲的台灣精神。

百工超人搶救災，台鐵光復車站內外也聚集著一批批來自各地的志工，設攤設站提供超人們各項搭心服務。一走出光復車站，堆積如山的二手雨鞋，任新報到的志工挑選，現場幫忙的志工表示，這些二手雨鞋和打掃工具，都是過去兩週八方來援的鏟子超人自備而來，任務結束後留下來的物資，經過志工清洗、消毒後，依尺碼大小分類，供新來乍到的鏟子超人繼續使用。

包括中央前進協調所、花蓮縣府和慈濟等單位，在車站設有志工分配站，慈濟並免費提供相關用品；由於災區範圍大、交通不便，火車站前有機車和貨車小蜜蜂提供接送，來自高雄和新北市的機車小蜜蜂表示，每天約接送20、30位超人往返災區和車站，能為救災盡點心力深感榮幸。

傍晚時分，百工超人們陸續下工，回到光復車站階梯吃便當休息，一群經由社群揪團而來的志工，在車站廣場設置清潔站，為灰頭土臉、滿身泥濘的鏟子超人，提供雨鞋清洗、全身消毒和手部噴乾洗手液的服務，讓超人們遠離病菌威脅；也有民間團體提供刮痧、按摩服務，為超人們紓壓解勞；國軍則由花蓮總醫院統籌整合，分別在光復車站、光復商工、鳳林鳳仁國小及瑞穗長聖榮園等地開設醫療救護站。

用餐時刻，車站廣場不時有人大聲吆喝：「誰需要麵包、便當？」臨暗時分不到8點，光復鄉街道已一片沉寂，光復車站前一個烤吐司攤位大排長龍，年輕老闆說，光復災區復建中，許多飲食店尚無法營業，怕超人們吃不飽，因此烤咖椰吐司免費餵食，幫超人的明天氣力傳便便。

除了光復災區，各地民眾也紛紛以各種方式，向鏟子超人致敬，一名超人昨晚全副武裝返回高雄，在等待轉搭捷運之際，一名女子上前詢問「是否前往光復災區幫忙？」隨即從包包裡拿出一張印有「2025 Taiwan沾滿泥土的紅色披風鏟子」，向超人致敬，這名超人深受感動，表示「這張謝卡如同獲頒勳章」！

下工的百工超人，坐在台鐵光復車站階梯休息吃便當。（記者蘇福男攝）

光復火車站前，有機車和貨車小蜜蜂提供接送服務。（記者蘇福男攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台民眾化身各種「超人」前往馳援。（記者蘇福男攝）

志工為鏟子超人提供刮痧、按摩服務。（記者蘇福男攝）

一走出光復車站，堆積如山的二手雨鞋，任新報到的鏟子超人挑選。（記者蘇福男攝）

清潔志工為灰頭土臉、滿身泥濘的鏟子超人，提供雨鞋清洗、全身消毒和手部噴乾洗手液的服務，讓超人們遠離病菌威脅。（記者蘇福男攝）

