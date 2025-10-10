為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    媽祖的大愛直達「佛祖」 台東天后宮與信眾捐車建功2天救約50人

    2025/10/10 15:20 記者劉人瑋／台東報導
    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    媽祖在民間傳說中是海上保護神，但信眾發揮其愛心也在這次花蓮光復災區建功，信眾與台東天后宮捐贈的「泰今號」在改裝後根本「神兵利器」，當光復學士街一帶及膝泥水奔流，就由「泰今號」開道破浪供救援人員前進，2天下來運送傷患約50人，媽祖的大愛也被發揮至佛祖街救援。廟方得知後表示，「十分欣慰」、「這就是媽祖慈悲、大愛的表現」。

    2023年10月中，台東天后宮與賴文泰先生、蕭惠今女士伉儷共同捐贈，定名為「台東天后宮暨泰今號」，廟方在採購後又加裝、改裝設備，讓車頭爬坡角增加，附上絞盤可拖送橡皮艇前往遠距離水域救難，在廟方購置設備連同保險都付清後，交由水域專責的大豐消防分隊使用。

    今年花蓮光復鄉遭遇重災後，9月23日晚間開始，大豐消防分隊弟兄抵達現場，積水湍急卻難以行舟，患者受困2樓、臥床難下，救難人員踩上皮卡高車身並攀上2樓接上後車斗，一車就載著3病患渡激流，大馬力加上改裝後的爬坡能力輕易跨爛泥送抵急救站，當晚就送出20餘人。

    次日，大批救難人員再次挺進災區，但泥水未消、湍流仍在，大豐分隊弟兄說，就算救難人員受過訓練依然難在此立足，當時「泰今號」就像「坦克車為後方步兵開道，撞破激流才能讓後方排成一縱隊的弟兄前進」，當時眾人心想「台東天后宮，這輛車真的捐得好！」。在險境之中，救難人員不只是依靠彼此的伙伴和自身專業技能，有力的設備不僅方便救災甚至也是自身保命工具。

    實際救人是靠著台東縣消防局警義消涉險犯難，但無利器則是徒增救難風險與難度，甚至多處地點根本到不了。台東天后宮董事長林有德聽聞後表示，真的很歡喜，同時感謝賴氏夫妻信眾大力捐獻，天后宮才能與其合力捐車。廟方總務組長林崑成表示，媽祖即是救難、大愛象徵，廟方只是經手、遵從神明的精神，看到天后宮能盡一份力、媽祖的精神能發揮在光復備感欣慰，同時也不負媽祖與信眾。

    「泰今號」拖著橡皮艇馳援光復前一刻。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

    「泰今號」拖著橡皮艇馳援光復前一刻。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    能在光復的湍流與泥水中暢行無阻，靠的是台東天后宮與賴氏夫妻捐贈車輛。（台東縣消防局提供）

    救難人員靠著天后宮捐贈車輛，光是這輛車，2天內救了約50人。（台東縣消防局提供）

    救難人員靠著天后宮捐贈車輛，光是這輛車，2天內救了約50人。（台東縣消防局提供）

    天后宮董事長林有德對所捐車輛實際救出多人表示欣慰，也表示「這就是媽祖的精神」。（記者劉人瑋攝）

    天后宮董事長林有德對所捐車輛實際救出多人表示欣慰，也表示「這就是媽祖的精神」。（記者劉人瑋攝）

