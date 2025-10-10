田尾新地標！隆盛樹化玉博物館雙十連假提前開箱 萬年珍寶見客

隆盛樹化玉博物館，建築已經完工，未來可望成為田尾新地標。（記者顏宏駿攝）

被喻為田尾公路花園「未來吸客機」的「隆盛樹化玉博物館」，經歷2年的施工，目前主體建築已完成，這棟斥資數億打造的建築，在雙十連假期間，為配合「田尾花田祭」活動，提前「被開箱」了。

「隆盛樹化玉博物館」佔地千坪，地點位於「怡心園」旁，為田尾公路花園的核心商圈。地方人士稱它是「吸客機」，但館方十分低調，雖然主體建築已完成，但遲遲未透露開幕時間，這次因配合地方活動，遊客得以入內。

這次田尾休閒農業協會受縣府、公所指導，特別借用「隆盛樹化玉博物館」舉辦「田尾花田祭」活動，讓遊客漫步上千坪的場館，全館空調，遊客不用風吹日曬，享受各式的園藝花卉體驗，2樓則有隆盛「樹化玉」20多件珍貴作品展示。

館方表示，他們預計明年才正式開幕，因為董事長陳茂盛還在世界各地蒐羅珍貴的化石、化玉作品，未來他們預計在館內展示5000件以上。

館方人員表示，連假期間他們在2樓展出「樹化玉展」，共有20多件作品，每件都是碩大無比的碩大，遊客可以一窺樹木埋入土中，經過萬年的「歲月洗禮」形成的模樣，每一件都是無價之寶。

