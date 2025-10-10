中華傳統文化弘揚孝道活動 ，11日全時段總統府周邊交通管制（記者劉慶侯翻攝）

中華傳統文化弘揚孝道總會，將於10月11日（週六）0時至24時，在總統府前凱達格蘭大道、公園路、懷寧街等路段舉辦活動，北市警中正一分局為維護活動交通秩序與安全，屆時將規劃交通疏導管制措施。

警方表示，相關周邊道路交通（含懷寧街劃有黃線路段）管制時段及範圍，如下：

一、活動期間實施車輛管制區域及時段：

10月11日（週六）0時起至24時止管制：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至中山南路（均不含）】東、西雙向。

（二）公園路【常德街至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

（三）懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

二、視車流狀況彈性實施管制路段：

（一）公園路與襄陽路口擴大管制北往南方向。

（二）中山南路與貴陽街口擴大管制東往西方向。

三、活動期間懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道】取消假日開放黃線停車路段。

警方表示，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

