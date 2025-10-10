為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中華傳統文化弘揚孝道活動 11日全時段總統府周邊交通管制

    2025/10/10 13:57 記者劉慶侯／台北報導
    中華傳統文化弘揚孝道活動 ，11日全時段總統府周邊交通管制（記者劉慶侯翻攝）

    中華傳統文化弘揚孝道活動 ，11日全時段總統府周邊交通管制（記者劉慶侯翻攝）

    中華傳統文化弘揚孝道總會，將於10月11日（週六）0時至24時，在總統府前凱達格蘭大道、公園路、懷寧街等路段舉辦活動，北市警中正一分局為維護活動交通秩序與安全，屆時將規劃交通疏導管制措施。

    警方表示，相關周邊道路交通（含懷寧街劃有黃線路段）管制時段及範圍，如下：

    一、活動期間實施車輛管制區域及時段：

    10月11日（週六）0時起至24時止管制：

    （一）凱達格蘭大道【重慶南路至中山南路（均不含）】東、西雙向。

    （二）公園路【常德街至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

    （三）懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

    二、視車流狀況彈性實施管制路段：

    （一）公園路與襄陽路口擴大管制北往南方向。

    （二）中山南路與貴陽街口擴大管制東往西方向。

    三、活動期間懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道】取消假日開放黃線停車路段。

    警方表示，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播