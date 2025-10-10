為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「瘋玩大安海」國慶日登場 水域大進擊

    2025/10/10 14:32 記者張軒哲／台中報導
    瘋玩大安海活動在國慶日推出親子喜愛的「草地泡泡派對」。（記者張軒哲攝）

    瘋玩大安海活動在國慶日推出親子喜愛的「草地泡泡派對」。（記者張軒哲攝）

    今年2025台中海洋觀光季最強一波「2025 瘋玩大安海」觀光活動今日壓軸登場，活動以風箏衝浪及多元水域遊憩為主軸，包含風箏衝浪交流表演、教學體驗，熱愛海上運動的民眾齊聚大安海域，感受乘風破浪的快感。另外，配合國慶日推出親子喜愛的「草地泡泡派對」讓草地化身夢幻樂園，大小朋友追逐泡泡、拍照、尖叫，歡笑不斷。

    台中市觀旅局副局長蔡宗昇說，台中市府自2013年起推動大安濱海樂園特色水域活動，並獲海洋委員會補助與支持，成功打造大安成為中台灣風箏衝浪聖地。「瘋玩大安海」觀光活動是今年台中海洋觀光季最後一波系列活動，在初秋時節登場，讓親子在冬季來臨前，把握踏浪戲水時光。

    今日在大安濱海樂園南北雙園熱鬧展開，北園有風箏衝浪交流表演、風箏衝浪教學體驗，由專業教練指導初學者下水。另有風翼、立式划槳、先鋒舟、水上魔毯體驗，讓親子可一同體驗海洋樂趣。

    南園舉辦「濱海好市集」及「草地泡泡派對」讓大小朋友免費在泡泡池戲水，大安區海墘里陳阿公說，兒孫國慶連假返鄉，就近帶孫子跟孫女來參加免費活動，度過假日時光。

    瘋玩大安海活動熱鬧開幕。（記者張軒哲攝）

    瘋玩大安海活動熱鬧開幕。（記者張軒哲攝）

    民眾在大安海域體驗衝浪。（記者張軒哲攝）

    民眾在大安海域體驗衝浪。（記者張軒哲攝）

    民眾在大安海域體驗衝浪。（記者張軒哲攝）

    民眾在大安海域體驗衝浪。（記者張軒哲攝）

