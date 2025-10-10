台師大團隊應用諾貝獎得主技術 開發「抽血檢測失智症」領先全球

克拉克與研究生交流。（台師大提供）

今年新科諾貝爾物理學獎得主克拉克（John Clarke），以其在量子感測與超導電子技術領域的卓越貢獻而獲殊榮，由於克拉克曾任台師大光電工程研究所講座教授，校方表示，光電所團隊將其相關研究深化與應用，領先全球開發出「抽血檢測失智症」技術，成功導入臨床市場。

2025年諾貝爾物理學獎由，克拉克、德沃雷（Michel H. Devoret）、馬丁尼斯（John M. Martinis）等3位學者共同獲獎。在《超導電子學》領域中，克拉克以「King of SQUID」之名享譽國際。SQUID（superconducting quantum interference device）「超導量子干涉元件」為目前全球最靈敏的磁性感測器，對基礎物理與醫學檢測具劃時代意義。

台師大指出，克拉克曾於2012至2017年應光電所之邀，擔任講座教授。光電所教授謝振傑創新提出「轉移線圈架構」，成功為高溫（液態氮冷卻）的超導量子干涉元件帶來革命性的感測設計。教授廖書賢更以此為基礎，開發出具備高靈敏度、低成本且結構簡潔的高溫超導量子干涉元件核磁共振／磁振造影系統，應用於外科手術中的快速病理檢測。

台師大提到，最具代表性的成果，則屬教授洪姮娥獨步全球的「免疫磁減量檢測技術」，利用磁性奈米粒子能以高準確率、快速結合生物分子或核酸的特性，廣泛應用於醫、農、林、漁、牧檢測及基因轉殖等生技領域。而後結合謝振傑的研究成果，讓失智症能以抽血方式提早檢測與預防。

曾為光電所團隊成員的磁量生技總經理楊謝樂則投入技術商品化，成功推動成果落地應用，並取得衛福部食藥署認證，已於全台多家大型醫院開放自費檢測服務。此技術亦被嬌生公司旗下楊森藥廠採用多年，作為失智症新藥開發中評估藥效的重要工具，目前更已進入美國食藥署認證的最後階段。

此外，台師大提及，克拉克亦曾對光電所團隊在台大醫院進行的腦磁圖與心磁圖臨床試驗，提供寶貴的專業諮詢與技術建議。且後續克拉克更協助學校大腦科學研究中心，推動腦磁圖技術的跨領域應用，廣泛服務於認知科學、感覺神經及心理學等多個研究領域，服務校內的多個科系，促進台師大於腦科學研究的國際能見度與學術影響力。

