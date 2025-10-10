為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工程停滯8年 基隆海生館危險廢工寮終於拆了

    2025/10/10 14:08 記者盧賢秀／基隆報導
    海科館內海生館預定地工寮荒廢8年終於拆除。（記者盧賢秀攝）

    海科館內海生館預定地工寮荒廢8年終於拆除。（記者盧賢秀攝）

    國立海洋科技博物館的海洋生態館（簡稱海生館）預定地，因慶富集團弊案導致工程停滯荒廢8年，廢棄工寮幾成廢墟，圍籬棚架破損，成為不定時炸彈。市議員張顥瀚與海科館、市府及公股銀行端協商，市府認為有立即危險之虞開始拆除老舊工寮，後續海科館將進行圍籬改善。

    張顥瀚表示，海生館預定地荒廢8年，終於邁出改善的第一步，希望中央及地方政府能夠重視八斗子的發展與需求，針對海生館提出解決方案，否則地方建設將永遠停擺。

    基隆八斗子海科館區域探索館旁的海生館預定地，為慶富子公司慶陽促參案興建，受獵雷艦詐貸案影響，慶陽公司無力執行海生館興建案，雖終止合約，但還有產權訴訟，地上物被銀行假扣押，海生館工程仍停滯。

    張顥瀚表示，海生館預定地因為遭銀行假扣押中，廢棄工寮靠近漁港三街公車亭，工寮鐵皮圍籬鐵皮破損，嚴重影響民眾安全，尤其颱風季、東北季風來臨時，已多次有鐵皮、鐵條被吹落，所幸沒有導致民眾受傷。

    張顥瀚說，經過多次協調，在釐清法規及權屬問題後，該處工寮因建照過期，市府認定為違建且有立即危險，已進場拆除，後續海科館也會針對破舊的圍籬進行改善。

    周邊破損圍籬海科館將改善。（記者盧賢秀攝）

    周邊破損圍籬海科館將改善。（記者盧賢秀攝）

