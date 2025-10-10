風華再現！彰化市中興莊行動博物館啟用 林世賢軍裝亮相

中興莊眷村人文協進會理事長高華國（右）和彰化市長林世賢（中）著軍裝導覽中興莊。（記者湯世名攝）

彰化市「中興莊行動博物館」今天（10日）歡喜啟動，市長林世賢與夫人高德耘等人分別以軍裝、旗袍亮相，復刻昔日眷村景象，在中興莊眷村園區導覽，眾人身穿軍裝、旗袍漫步巷弄內，有如穿越時光隧道來到台灣早期光景，十足吸睛。

林世賢指出，台灣設計展在雙十節登場，正是轉譯大時代故事的契機，公部門應該結合民間力量，把握台灣設計展強力行銷彰化的良機才是，不應本位立場，排斥跟民間合作；他並強調，除了重視青創外，中興莊的人文、文人故事也要流傳，因為，文化與族群的融合是台灣極重要的資產，未來再加上科技，會讓台灣更有韌性與偉大。

中興莊眷村人文協進會理事長高華國則感謝市公所核給中興莊行動故事車「路權」、支持眷村傳承的用心。高華國並歡迎大家在台灣設計展期間，前來昔日眷戶出入的大門，參加「來中興莊買故事」數位走讀、繪本分享，欣賞眷村電影，星空下暢飲青島啤酒，以及品嘗山東燒雞、欣賞露天電影，享受穿越時空、拍照打卡的樂趣，並嘗試獨一無二的沉浸式體驗。

協進會總幹事楊秋蘋表示，行動博物館以「GO！來中興莊買故事」為主題，展現眷村與在地融合的特有歷史背景和生活風貌，讓民眾有機會聆聽眷戶歷經兵馬倥傯，最終安居彰化，與在地居民互助共好的故事。11月起，「行動博物館」專車也計畫移動巡迴至各社區、學校和眷村，讓傳統眷村園區的學習場域更趨機動性、多元化、在地性。

各式明信片造型的文創品。（記者湯世名攝）

英挺的軍裝與典雅的旗袍復刻昔日眷村景象。（記者湯世名攝）

來中興莊買故事-中興莊行動博物館今天啟用。（記者湯世名攝）

中興莊文創商品之一的T恤。（記者湯世名攝）

