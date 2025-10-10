竹市府住宅區辦國慶升旗典禮惹民怨 批噪音及污染比去年更甚

新竹市府今天在將軍村的住宅區金城一路封路辦國慶升旗典禮，卻惹怒居民，批噪音及污染比去年更甚數倍。圖為市府官員及民代參加升旗典禮。（記者洪美秀攝）

新竹市政府今天（10日）上午7點在金城一路「將軍村」舉行國慶升旗典禮，約有1500人參加，過程有樂儀隊及樂團表演，還有國旗大進場及早餐市集，雖熱鬧慶祝國家生日，但當地居民卻控訴抱怨從昨天傍晚就封路預演，今天清晨5點音響喇叭就全面大放送，再加上鼓樂聲響，連住家玻璃都震動，痛批市府在住宅區辦升旗典禮，除封路導致進出大受影響，也因噪音聲響干擾，根本無法入睡，批市府決策者將國家慶典活動建立在居民的身心痛苦上。

市府舉辦的國慶升旗典禮，由建華國中管樂團帶來磅礴樂曲及新竹高中儀隊的操槍表演揭開序幕，隨後也有兒童街舞、在地學校與社區團體和青年歌手申力安輪番登台演出，接著代理市長邱臣遠率市府團隊與國軍和各級民代和學校舉行升旗典禮，接著有早餐市集及社會處舉辦的配戴國旗元素並填寫問卷，就獲限量紀念旅行包活動，升旗典禮近中午結束，下午1點結束交通管制並解除金城一路封路措施。

當地居民稱，慶祝國家生日辦升旗活動沒問題，但抨擊市府為何要選在住宅區辦升旗典禮？只因將軍村過去是眷村就來辦升旗典禮？但將軍村周邊已有多棟高樓大廈，新舊社區林立，很多是竹科人及清大與陽明交大教職員的住宅密集區，卻要忍受極度噪音干擾與交通管制，去年已被吵過一次，今年不僅管制時間更長，升旗典禮時間更冗長，噪音干擾更是增加數倍，不理解市府決策者怎會把國家慶典的歡樂氣氛建立在居民的痛苦指數上？

