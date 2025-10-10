為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假宜蘭傳藝園區推好康 壽星免費入園、闖關抽萬元好禮

    2025/10/10 13:22 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭傳藝園區「雙十國慶，歡聚傳藝」活動熱鬧滾滾。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

    雙十國慶連假熱鬧開跑，國立傳統藝術中心宜蘭園區推出「雙十國慶，歡聚傳藝」主題活動，今天（10日）開放壽星免費入園。3天連假期間，園區有「銀花行．尋五行」闖關抽萬元好禮、年度大戲「齊天大聖鬧龍宮」及經典好戲「點秋香」三笑姻緣接力演出，精彩可期。

    雙十國慶連假首日，宜蘭傳藝園區人潮湧現，有些外縣市遊客為避開國道5號車潮，一大早就開車出門，到宜蘭傳藝園區報到，委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會預估，今天入園遊客人數上看6000人次。

    宜蘭傳藝園區表示，「雙十國慶，歡聚傳藝」好康滿滿，今天招待壽星免費入園，另國慶3天連假期間，外國朋友出示護照或居留證享有門票買一送一優惠，園區文昌祠同步舉辦的「歡歡喜喜，蔥向第一」學測祈福，擲出聖筊可獲贈限量的「蔥向第一餅」祈福餅乾，祝福考生金榜題名。

    此外，「任務探險」、「小小職人村」、「銀花行．尋五行」闖關抽萬元好禮，標榜吃買玩作一次滿足，宜蘭傳藝園區歡迎大家雙十連假到傳藝玩工藝、賞好戲、拿好禮，一起歡聚慶國慶。

    雙十國慶連假首日，宜蘭傳藝園區湧入大量遊客。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

    宜蘭傳藝園區經典好戲接力演出，精彩可期。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

    宜蘭傳藝園區文昌祠「歡歡喜喜，蔥向第一」學測祈福，擲出聖筊可獲贈限量的「蔥向第一餅」。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

