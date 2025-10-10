為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不讓憾事重演！ 水溝超人腳卡住受傷立即搶救

    2025/10/10 12:47 記者花孟璟／花蓮報導
    鏟子超人工作時腳卡在水溝受傷，救護車前往救援。（消防局提供）

    鏟子超人工作時腳卡在水溝受傷，救護車前往救援。（消防局提供）

    日前支援光復災區的桃園林姓挖土機超人，因輕忽刺傷的小傷口、忍了8天才就醫，蜂窩性組織炎引發多重器官衰竭身亡！為了不讓挖土機超人憾事重演，災區這幾天民眾只要看到朋友身上有傷口，都會立刻請他「不要忍，快去就醫」！消防局早上10點多也接獲水溝超人清溝受傷，立即派員搶救。

    中央災區總協調官季連成指示，光復鄉災區即日至15日重點在清理側溝，以免降雨造成二次災情，光復車站今天早上湧入1.2萬鏟子超人、水溝超人，但消防局早上10點多獲報，有水溝超人清溝時受傷，立刻前往救援。

    救災人員說，這名水溝超人在重災區佛祖街17號對面清溝時，腳踩入深約60公分水溝中拔不出來、被異物卡住，動彈不得請求救援，消防局獲報立即派遣光復分隊11車及光復92救護車前往搶救。

    由於水溝內積水混濁，救援難度高，救災人員使用破壞工具及液壓撐開器具，同時由救護人員持續安撫、評估患者意識與血液循環情形，終於男子順利脫困，腳部有擦挫傷及腫痛情形，現場初步包紮固定後，由光復92救護車送往醫院進一步治療。

    災民說，最近身邊好多朋友身上大小傷口，看到水溝超人狀況令人揪心，很怕又有來幫忙的災民受傷！他自己在家清理家具、搬書櫃時，只是被掉下來的泡水髒書砸到腳趾，經過三四天後現在整個瘀青、又腫又痛，雖有塗藥還是沒改善「希望水溝超人也要多保重」。

    花蓮縣消防局提醒，民眾若發現有人受困或受傷，切勿強行拉扯，以免造成二次傷害，應立即撥打119求助，並保持現場安全，協助救援單位迅速掌握狀況。

    光復鄉災民腳被砸傷，經過好幾天卻愈來愈腫，提醒災民及超人務必注意，不要輕忽小傷口。（記者花孟璟攝）

    光復鄉災民腳被砸傷，經過好幾天卻愈來愈腫，提醒災民及超人務必注意，不要輕忽小傷口。（記者花孟璟攝）

    災區清水溝的水溝超人們務必小心，若不慎受傷務必立刻敷藥包紮。（記者花孟璟攝）

    災區清水溝的水溝超人們務必小心，若不慎受傷務必立刻敷藥包紮。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播