不讓憾事重演！ 水溝超人腳卡住受傷立即搶救

鏟子超人工作時腳卡在水溝受傷，救護車前往救援。（消防局提供）

日前支援光復災區的桃園林姓挖土機超人，因輕忽刺傷的小傷口、忍了8天才就醫，蜂窩性組織炎引發多重器官衰竭身亡！為了不讓挖土機超人憾事重演，災區這幾天民眾只要看到朋友身上有傷口，都會立刻請他「不要忍，快去就醫」！消防局早上10點多也接獲水溝超人清溝受傷，立即派員搶救。

中央災區總協調官季連成指示，光復鄉災區即日至15日重點在清理側溝，以免降雨造成二次災情，光復車站今天早上湧入1.2萬鏟子超人、水溝超人，但消防局早上10點多獲報，有水溝超人清溝時受傷，立刻前往救援。

請繼續往下閱讀...

救災人員說，這名水溝超人在重災區佛祖街17號對面清溝時，腳踩入深約60公分水溝中拔不出來、被異物卡住，動彈不得請求救援，消防局獲報立即派遣光復分隊11車及光復92救護車前往搶救。

由於水溝內積水混濁，救援難度高，救災人員使用破壞工具及液壓撐開器具，同時由救護人員持續安撫、評估患者意識與血液循環情形，終於男子順利脫困，腳部有擦挫傷及腫痛情形，現場初步包紮固定後，由光復92救護車送往醫院進一步治療。

災民說，最近身邊好多朋友身上大小傷口，看到水溝超人狀況令人揪心，很怕又有來幫忙的災民受傷！他自己在家清理家具、搬書櫃時，只是被掉下來的泡水髒書砸到腳趾，經過三四天後現在整個瘀青、又腫又痛，雖有塗藥還是沒改善「希望水溝超人也要多保重」。

花蓮縣消防局提醒，民眾若發現有人受困或受傷，切勿強行拉扯，以免造成二次傷害，應立即撥打119求助，並保持現場安全，協助救援單位迅速掌握狀況。

光復鄉災民腳被砸傷，經過好幾天卻愈來愈腫，提醒災民及超人務必注意，不要輕忽小傷口。（記者花孟璟攝）

災區清水溝的水溝超人們務必小心，若不慎受傷務必立刻敷藥包紮。（記者花孟璟攝）

