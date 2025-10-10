嘉市「二通圈生活節」 真珠大飯店「淑芬」房間開箱重溫六○年代

嘉義市「二通圈生活節」今起舉辦3天活動，亮點為51年老飯店開箱。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府今天起至12日舉辦「二通圈生活節」，在51年老飯店「真珠大飯店」舉辦「淑芬」房間展，今首日真珠大飯店「開箱」，如彩色壓克力門面、小方磚浴缸、義大利米蘭製造的洋式電梯等陳設，復古又摩登，走進「淑芬」的房間，還能欣賞包含卡帶隨身聽、映像管電視機、電影《鐵達尼號》主角偶像卡等展品，讓不少8、9年級生（民國80年後出生者）直呼「好像阿嬤的房間」。

嘉義市副市長林瑞彥、市府建設處副處長羅資政、真珠大飯店老闆陳建宏等人，今出席活動開幕儀式，一一「開箱」淑芬的房間。

請繼續往下閱讀...

陳建宏說，家族自阿公一代經營飯店、旅館，真珠大飯店的前身為金國大旅社，因1964年白河大地震，導致嘉義市中心房屋嚴重倒塌、引發大火，中央噴水池周邊商家無一倖免，金國大旅社火災中付之一炬，後來在中正路中央第二商場重起爐灶，1974年創辦真珠大飯店；飯店經營迄今，見證嘉市發展更迭，近年受旅客在網路推薦分享，吸引北部、六都旅客專程到飯店住宿，體驗懷舊復古飯店氛圍。

羅資政說，市府推動「舊城創新生」10大旗艦計畫，近年陸續透過青年創業、場域活化、文旅創新3大策略，為舊城區注入活力；中正路舊稱「二通」，曾是熱鬧商圈，且包含山產行、針車行、神像雕刻、香業等傳統行業集中，今年「二通圈生活節」攜手辵辵計画，串聯30間店家推出「淑芬同名優惠串聯」，號召全國「淑芬」來嘉；不叫「淑芬」的旅客，也能享有消費優惠，還可免費參觀沉浸式「淑芬」房間展，報名「淑芬生活圈走讀」等活動。

辵辵計画負責人黃思涵說，活動以長居「菜市場名」第一名的淑芬作為「本島人」代表，帶領旅客感受「二通」中正路的生活氣息；真珠大飯店外觀、裝潢都很復古摩登，十分代表1960、1970年風格，「淑芬」房間展連假期間自上午11點到下午5點免費開放參觀，10月11日下午1點會在真珠大飯店舉行售票展演活動，詳洽「嘉義市政府建設處」臉書。

真珠大飯店保留51年的裝潢，很有濃濃復古味。（記者王善嬿攝）

義大利製的電梯也是真珠大飯店特色之一。（記者王善嬿攝）

老闆陳建宏今帶領參觀民眾開箱「淑芬」的房間。（記者王善嬿攝）

真珠大飯店浴室很復古懷舊。（記者王善嬿攝）

「二通圈生活節」號召旅客來嘉義，透過本島人代表「淑芬」體驗嘉義生活。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法