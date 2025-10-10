台61線新豐休息站「借問站 × 自行車補給站」 明邀旅人現場挑戰

為推廣台61線「新豐休息站借問站 × 自行車補給站」，「騎問新豐」系列活動10月11日下午1點現場舉辦「車神大對決」。（記者廖雪茹攝）

為推廣台61線「新豐休息站借問站 × 自行車補給站」的觀光特色與服務亮點，台61線新豐休息站全家商場攜手中央和地方政府舉辦「騎問新豐」系列活動；其中，「車神大對決」明天（11日）下午1點登場，邀請旅人報名挑戰體力極限，在互動中感受新豐的熱情與活力。

「騎問新豐」系列活動是由全家商場，在交通部公路局與北區養護工程分局的指導下，結合觀光署與新竹縣政府共同舉辦。主辦單位表示，線上活動從9月17日到10月12日止，融合知識問答與體驗互動兩大元素，期讓民眾在遊戲中了解在地風光，同時體驗運動樂趣與補給站的貼心功能。參與者只要答對題目，即可參加抽獎，有機會獲得多項超值好禮。

請繼續往下閱讀...

明天除在新豐休息站舉辦「車神大對決」現場活動，同時加碼推出「線上答題送好禮」，只要完成問答任務，即可獲得限量贈品「單車小鹿」與「愛新豐鹿」手機支架鑰匙圈，共兩款造型可供收藏，數量有限，送完為止。

主辦單位表示，期望透過這次活動，讓旅客在休憩之餘，進一步認識地方故事與人文特色，感受「借問站 × 自行車補給站」的友善精神，成為往返南北旅程中最溫暖的中繼點。

為推廣台61線「新豐休息站借問站 × 自行車補給站」，「騎問新豐」系列活動10月11日下午1點現場舉辦「車神大對決」。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法