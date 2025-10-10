連假不打烊！政院災後一站式服務 慰助金申請超過3千人次

行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，國慶連假不打烊，政委陳金德親自坐鎮，提供災民最優質服務。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，截至昨（9）日止，慰助金已完成531戶匯款入帳，申請累積3254人次，國慶連假不中斷，將一路服務到12日。

行政院災後慰助服務站表示，除慰助金外，各項服務也持續受理，3天共受理2149件，包括車輛報廢監理業務1016件、原住民諮詢服務366件及農業救補助327件。

請繼續往下閱讀...

另外，銀行與郵局提款卡及存摺補發203件、小型企業及商店復工貸款79件、補發健保卡52件、農會業務42件、房屋安全評估29戶、台糖地租減免12件及災民租屋補貼23件。

行政院政務委員兼公共工程會主委陳金德說，一站式服務站及入村外訪團隊，平均每日投入約150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助，中秋連假籌設至今，跨越2個連假不中斷，每日都有人駐點服務，並於晚間召開檢討會議，滾動調整流程與作業方式，以確保慰助申辦及資料查對作業順利推進。

陳金德說，政院災後慰助服務至12日，每日上午8點至下午5點，連假不打烊，有慰助金申請、證件補發、租屋、農業或金融等服務需求民眾，務必把握最後2天服務時間，前往慰助站辦理或洽詢現場服務人員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法