為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連假不打烊！政院災後一站式服務 慰助金申請超過3千人次

    2025/10/10 12:40 記者王峻祺／花蓮報導
    行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，國慶連假不打烊，政委陳金德親自坐鎮，提供災民最優質服務。（記者王峻祺攝）

    行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，國慶連假不打烊，政委陳金德親自坐鎮，提供災民最優質服務。（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，截至昨（9）日止，慰助金已完成531戶匯款入帳，申請累積3254人次，國慶連假不中斷，將一路服務到12日。

    行政院災後慰助服務站表示，除慰助金外，各項服務也持續受理，3天共受理2149件，包括車輛報廢監理業務1016件、原住民諮詢服務366件及農業救補助327件。

    另外，銀行與郵局提款卡及存摺補發203件、小型企業及商店復工貸款79件、補發健保卡52件、農會業務42件、房屋安全評估29戶、台糖地租減免12件及災民租屋補貼23件。

    行政院政務委員兼公共工程會主委陳金德說，一站式服務站及入村外訪團隊，平均每日投入約150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助，中秋連假籌設至今，跨越2個連假不中斷，每日都有人駐點服務，並於晚間召開檢討會議，滾動調整流程與作業方式，以確保慰助申辦及資料查對作業順利推進。

    陳金德說，政院災後慰助服務至12日，每日上午8點至下午5點，連假不打烊，有慰助金申請、證件補發、租屋、農業或金融等服務需求民眾，務必把握最後2天服務時間，前往慰助站辦理或洽詢現場服務人員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播