高雄果嶺自然公園開放首日沒塞車 民眾大讚：比澄清湖好

遊客自備野餐墊來此野餐，覺得環境相當舒適。（記者許麗娟攝）

前身為澄清湖高爾夫球場的高雄果嶺自然公園，今（10）日首度以開放公園迎客，上午就湧入不少遊客前往，但由於園區大、停車空間夠，雖然人潮多不見壅塞感，不少民眾也大讚「很漂亮、很舒服！」

果嶺自然公園與澄清湖相鄰，遊客楊先生是上午9點多自澄清湖大門口搭接駁車前來，他說，可能是第1天開放，知道有接駁車的民眾還不多，他等車約15分鐘很順利就到果嶺自然公園，覺得這裡很清靜、「比大貝湖（澄清湖）還好」。

鍾先生則是與三五好友一同來，並自備野餐墊在草地及樹下乘涼，他說，公園地方很大、綠地整理得不錯，9點多來時一路車況還好，停車也很順利。與澄清湖相比，澄清湖的樹木多，果嶺自然公園是很開闊、很適合露營野餐，但天氣太熱了，所以一來就先席地而坐。希望能繼續維持這樣18洞的草地很漂亮，未來可增加樹蔭，但不要增加人工設施。

曾姓夫妻帶小孩來走走，他們說，來時路線方便、停車也方便，一早來只繞了半圈，不過雖然天氣熱，但很多陰影處，走起來滿舒服的，秋冬來會更好。

果嶺自然公園園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，因為是水源保護區，所以不開放寵物入內，開放時間10月至3月為上午5點至下午6點；4至9月則是上午5點至下午6點半，週二休園。

果嶺自然公園裡也有湖泊水池。（記者許麗娟攝）

果嶺公園視野開闊，環境相然舒適。（記者許麗娟攝）

遊客在果嶺上開心舉旗桿拍照。（記者許麗娟攝）

騎警隊在果嶺自然公園的綠地更顯帥氣。（記者許麗娟攝）

高雄今天天氣炎熱，不少遊客坐在樹蔭下乘涼休息。（記者許麗娟攝）

曾姓夫妻帶小孩到果嶺自然公園，覺得很這裡很漂亮，走起來很舒服。（記者許麗娟攝）

高雄果嶺自然公園開放首日因停車場已停滿車，另開放草地讓客停車。（記者許麗娟攝）

