大馬蘭部落慶祝馬亨亨誕辰紀念 耆老歡唱表揚林智勝

族人歡唱「老人飲酒歌」慶祝並紀念馬亨亨。（記者劉人瑋攝）

今天是大馬蘭部落英雄Kulas Mahengheng（郭拉斯.馬亨亨）173週年誕辰紀念，10日上午9時在馬蘭部落文化廣場舉行誕辰紀念紀念音樂會。活動開始由部落領導階層主祭追思，馬蘭部落文化健康站耆老吟唱馬亨亨紀念歌揭開序幕，接著由阿美族人上台講述關於馬亨亨的故事，並表揚馬蘭部落傑出族人職棒好手林智勝其職棒生涯305發全壘打事蹟。

今天不只是中華民國國慶，也是馬蘭部落英雄馬亨亨誕辰紀念，有文史工作經歷的少多宜表示，以往採訪過自己在都歷部落的耆老，當時耆老已93歲，耆老表示，「馬亨亨」意指轟轟雷鳴聲，也代表他說話不清楚卻混厚有力，當年成廣澳事件因日警調戲婦女、強搶豪奪被族人報復殺害，後日人本要屠戮部落至族人躲入八嗡嗡山區，還是在馬亨亨斡旋下放過族人。

少多宜引敘耆老所言，馬亨亨有如巨人且聲音又大，成廣澳事件時他已重病，由青年從台東抬至都歷，在沒有麥克風的年代，他對著山區大喊「日本人答應放過大家，可以回來了」。族人還能聽清楚，被叫喚回部落。

馬亨亨不擅言辭，但其武力驚人更善於與人斡旋，傳說其年輕時就與另位英雄級人物、卑南族女王陳達達打交道並全身而退，憑藉戰功的確造就他個人功績，但透過協商卻造就更多偉業、諦造和平，部落表示，戰爭英雄令人敬佩，但不流血卻帶來和平更是偉大，也期待後人都能記住這樣的精神，並與這片土地上的所有人能互助、歹愛。也因此台東還有條「馬亨亨大道」以此紀念，今天族人則以「馬亨亨紀念歌」以及著名的「老人飲酒歌」為其紀念。

該部落一向人才濟濟，例如馬蘭陽家的陽介仁、陽建福、陽耀勳、陽耀華、陽岱鋼、陽森等等，今天還特地表揚職棒好手林智勝其職棒生涯305發全壘打。

