為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤 警戒區內6校疏散演練

    2025/10/10 13:12 記者王峻祺／花蓮報導
    因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，長橋國小進行垂直避難演練。（花蓮縣政府提供）

    因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，長橋國小進行垂直避難演練。（花蓮縣政府提供）

    花蓮光復遭洪災重創，因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，新版的花蓮縣政府撤離計畫預計今天出爐，不過警戒區範圍內的6所國中小學，以當地5弱地震強度，造成堰塞湖2次潰堤為情境，已提前完成疏散避難演練。

    花蓮縣政府教育處表示，因應光復地區地震及堰塞湖潰堤大規模複合式災害，啟動光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮界定為警戒避難區域6所國中、小，進行防災避難演練，包括萬榮國中、光復國中、明利國小、長橋國小、光復國小及太巴塱國小。

    教育處說明，災害情境腳本，以地震避難為首要工作，落實趴下、掩護、穩住動作，並於地震強度稍歇時，即刻清點全校教職員工生人數，隨後又再接收堰塞湖潰堤避難訊息，則立即至建築物高處或學校周邊地勢高處進行避難。

    教育處指出，災害發生時，師生安全為首要考量，堰塞湖目前仍在紅色警戒，馬太鞍溪附近學校需持續加強防災整備工作，目前各校均已依據校園周邊環境，規劃立即有效的避難路徑和作為，並落實演練工作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播