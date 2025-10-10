因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤 警戒區內6校疏散演練

因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，長橋國小進行垂直避難演練。（花蓮縣政府提供）

花蓮光復遭洪災重創，因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，新版的花蓮縣政府撤離計畫預計今天出爐，不過警戒區範圍內的6所國中小學，以當地5弱地震強度，造成堰塞湖2次潰堤為情境，已提前完成疏散避難演練。

花蓮縣政府教育處表示，因應光復地區地震及堰塞湖潰堤大規模複合式災害，啟動光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮界定為警戒避難區域6所國中、小，進行防災避難演練，包括萬榮國中、光復國中、明利國小、長橋國小、光復國小及太巴塱國小。

教育處說明，災害情境腳本，以地震避難為首要工作，落實趴下、掩護、穩住動作，並於地震強度稍歇時，即刻清點全校教職員工生人數，隨後又再接收堰塞湖潰堤避難訊息，則立即至建築物高處或學校周邊地勢高處進行避難。

教育處指出，災害發生時，師生安全為首要考量，堰塞湖目前仍在紅色警戒，馬太鞍溪附近學校需持續加強防災整備工作，目前各校均已依據校園周邊環境，規劃立即有效的避難路徑和作為，並落實演練工作。

