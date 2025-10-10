為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    密密麻麻！澎湖縣湖西南寮「新滬」修復 國慶日大批丁香魚入滬

    2025/10/10 13:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    石滬尚在修復中，就傳出大批丁香魚入滬。（陳有擇提供）

    澎湖湖西南寮社區發展協會，近期展開「新滬」修復工程，利用潮汐空檔展開修復，還在工期之中，今（10）日國慶日就傳出大批丁香魚入滬，顯示該石滬優越地理位置，同時收獲的石滬，成為國慶日社區共餐加菜美味菜餚，成為天上掉下來的禮物。

    此石滬位置於南寮後海鼻尾頂番石東，在地人稱為「新滬」，因建置年代不久而得名，隨潮間帶地形及海床槽溝而建，是半弧形的月眉石滬，附近潮間帶坪台多變，玄武岩奇形怪狀，又有俗稱「番石」的橄欖石，形成一處天然的地質景觀，因此南寮社區發展協會啟動修復計畫，對石滬文化保存，創造地方觀光亮點助益頗大。

    修復工程自8月25日起至今年1年底，每日配合潮汐退潮時才能工作。由於石滬隨潮間帶地形及海床槽溝而建，是洄游生物魚種覓食必經之地，一口優良的石滬，可增加居民收入；半弧形的月眉石滬造型美觀，是潮間帶的地景藝術；與附近潮間帶坪台及奇特的玄武岩地型，又有俗稱「番石」的橄欖石，形成一處天然的地質景觀，是絕佳的潮間帶環境教育場所，對創造地方觀光亮點助益頗大。

    果不其然，修復工程才進行到一半，今日雙十節國慶日，就傳出大批丁香魚随潮汐進入石滬，退潮時都擱淺在滬底，數量密密麻麻，社區理事長陳有擇發動居民前往撿拾，村中還有魚灶，可以烹製成魚乾，或直接新鮮煮食，為村中長者加菜，增加鈣質吸收。

    湖西新滬石滬正在加緊趕工修復，預計年底完工。（陳有擇提供）

