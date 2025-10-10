「家電超人」湧入花蓮災區 上萬件家電含機車下週一發放

中央前進協調所總協調官季連成說，所有獲贈家電預計下週一起發放，以弱勢為優先。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復，現正展開安家階段，各大企業、民間社團組織及大眾化身「家電超人」相挺，捐贈上萬件家電，其中還包括300輛機車。中央前進協調所總協調官季連成說，所有家電預計下週一起發放，以弱勢為優先。

電氣商業同業公會聯合30家業者，捐贈花蓮災區超過3000件家電，包括洗衣機、電冰箱、電視及電鍋等。季連成說，13日起發放受災嚴重的光復鄉7村，並以弱勢家庭為優先，預計下週發放完畢，會由專人直接送到災戶家中，並協助安裝。

他說，行政院東部聯合服務中心也獲贈300輛企業捐助機車，因涉及掛牌，下週會先處理相關作業，行政程序完成後，就會著手發放，同樣先以中低收入戶優先；考量大型家電與機車數量較少，發給約弱勢家庭200戶後，其餘再以抽籤方式，分配給光復鄉7村，以及經村長認證的受災戶。

另外，花蓮縣政府也募得電冰箱1068台、吹風機2000台、洗衣機2018台、熱水瓶2000台、電鍋4800台等上萬件家電，下週一起會透過鄉鎮公所，配發給有災損照片佐證或政府機關勘查拍照確認的受災戶。

花蓮縣府補充，災區保全戶名冊約2000戶，「資格認定一次，即取得後續領取資格」、「一門牌地址領取一組為原則」。部分大型家電規劃採宅配方式，即「小家電領取、大家電宅配」，個別行動不便民眾，採配送到宅關懷服務。發放品項、時間與地點等通知細節，將以公所正式通知各村為準。

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復，現正展開安家階段，各大企業、民眾及社團組織化身「家電超人」相挺，捐贈上萬件家電。（花蓮縣府提供）

