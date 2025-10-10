國慶連假「運超車」衝災區 光復車站中午已湧入逾萬名鏟子超人

光復車站今天截至中午已經超過萬名鏟子超人湧入。（記者花孟璟攝）

今天是雙十連假第1天，台鐵光復車站從早上第一班7點抵達的新自強號開始，全部班班客滿沒位子，鏟子超人「用站的也要擠上車」到光復鄉，下車後在光復站北側停車場有中央、地方合作的志工分配站，現場軍車、中巴協助疏運出站的鏟子超人前往災區，一輛一輛「運超車」出發畫面超震撼！

臺鐵公司東區營運處統計報告，今天連假第一天，上午10點為止，光復站進站210人、出站7088人，合計7298人。由於先前光復車站前中央協調所的志工分配，一度被抱怨「志工早上7點就來了，卻非得8點上班，很多人不知要往哪走，就在街上徘徊自己找事」，現在志工協調所已經改成早上7點進駐。

現場分配人員說，因為第一班新自強號早上7點到光復這班人潮最多，因此分配站7點就開始分配志工，現場有陸軍二指部支援軍車15輛、花蓮縣政府的中巴4輛，軍卡一趟可載25人、中巴20人，出站的鏟子超人排隊進入志工站，馬上就現場人員引導、列隊上軍卡！

「運超車」就這樣一輛輛將前來的鏟子超人運送到馬太鞍部落、佛祖街、光復高職等災區協助，截至早上9點多車輛已輸運1300多人，「比起連假前成長約2到3成」；至於距離車站較近的大華村、大安村，鏟子超人們由人員帶隊徒步前往。

現場中央協調人員額頭「大小粒汗」，還不斷地接到電話反映「哪邊缺鏟子、缺水溝勺」等各類物資，找車幫忙調度。他表示，下午起也會派車到各災區巡迴，現場「隨招隨停」，載運志工回到車站；此外，目前因應中央要求給志工保險，目前也由相關部會製作QRcode，志工只要手機掃資料就能辦理保險，預計中午後就可使用。

