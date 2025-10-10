救災超人辛苦了 台中出動變形金剛沐浴車前進光復災區

國慶連假救災超人持續湧進光復鄉，「17沐浴功德車」團隊在何欣純立委協調下，今天順利開抵花蓮光復，提供救災超人沐浴清洗。（圖由何欣純提供）

花蓮光復災情引發國人「同島一命」的情懷，各類志工主動進入災區協助救災、復建，台中人愛心不落人後，民進黨立委何欣純協調交通部各單位，讓民間大型沐浴專車順利挺進災區，昨晚車隊從台中龍井出發連夜趕車，今天早上9點順利抵達花蓮光復，趕在國慶連假期間，提供台灣各地前來花蓮的救災超人洗個熱水澡，擔任救災中溫馨溫暖的「沐浴超人」。

何欣純說，「17沐浴功德車」團隊由台中在地中小企業自發組成，在大甲媽、白沙屯媽祖、梧棲大庄浩天宮媽祖等大型遶境活動時，都會出動沐浴車免費服務廣大信眾和香燈腳。

發起人吳至民董事長對於全國各地來到花蓮的救災超人，無私奉獻時間與精力相當感動，也想貢獻一己力量，將大型沐浴車提供參與辛苦救災的超人們，在汗流浹背、全身沾滿汙泥後，可以好好的沖洗沐浴、恢復精力。

因此委請何欣純立委協調交通部公路局及高公局各單位，讓大型沐浴車可以順利出發，到達花蓮執行「沐浴超人」任務，提供鏟子超人、水電超人等救災超人們可以好好洗淨身體休息，展現台中隊愛心善舉不落人後的精神，為救災超人再添一則暖心故事。

何欣純表示，花蓮光復災情嚴重，來自全台各地的救災超人們自動自發捲起衣袖，不求回報湧入花蓮幫忙，自己也捐出一個月所得，大家都想盡到自己一份力量。適逢國慶連假，各地超人們繼續前進花蓮協助清理家園，希望這輛大型沐浴車能夠讓救災超人們暖身又暖心，也祈願花蓮早日恢復正常生活，各地救災超人們都平安健康。

國慶連假救災超人持續湧進光復鄉，「17沐浴功德車」團隊在何欣純立委協調下，今天順利開抵花蓮光復，提供救災超人沐浴清洗。（圖由何欣純提供）

「17沐浴功德車」挺進花蓮光復，讓救災超人可以洗熱水澡。（圖由何欣純立委提供）

