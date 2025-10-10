為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林口國慶活動邀世壯運三金好手當升旗手 晚上7點民歌音樂會同樂

    2025/10/10 11:57 記者翁聿煌／新北報導
    市議員蔡淑君（右）攜手今年世界壯年運動會奪下3金的曾冠一，共同擔任升旗手。（記者翁聿煌攝）

    市議員蔡淑君（右）攜手今年世界壯年運動會奪下3金的曾冠一，共同擔任升旗手。（記者翁聿煌攝）

    新北市林口區10日在社區運動公園舉行升旗典禮，現場有3千多名民眾迎晨光熱情參與，由林口區長鄭淑敏及「林口阿姨」市議員蔡淑君攜手今年世界壯年運動會奪下3金的曾冠一，共同擔任升旗手，與民眾一起歡慶生日快樂。

    林口區國慶升旗活動，由議員蔡淑君服務處、地方士紳及區公所共同辦理，今年邁入第9年。蔡淑君表示，今年升旗手邀請在今年5月世壯運勇奪三面金牌、堪稱「林口之光」的曾冠一擔任，他年輕時不僅是羽球國手，兩度奪下奧運男雙金牌的李洋、王齊麟還是他的學弟，退役後任教林口國中、並擔任林口區羽球委員會主委，持續推廣全民運動。

    活動在早上7點20分才開放入場，有不少民眾清晨6點多就已經開始進場，主辦單位在活動現場不僅準備國旗磁鐵、小國旗等紀念品，還貼心提供飯糰和果汁飲料等早餐，加上台上由老師帶動唱，讓參加者們一早充滿活力，晚間7點，在同樣的地點將再舉辦「民歌音樂會」，有多組民歌歌手登台獻唱，包含「南方二重唱」、施孝榮、王瑞瑜及采風樂坊，打造快樂與懷舊的國慶晚會。

    新北市林口區舉辦國慶升旗典禮，三千多位民眾共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

    新北市林口區舉辦國慶升旗典禮，三千多位民眾共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

