    北市安東市場浴火重生！加碼買100送100吸人潮

    2025/10/10 12:37 記者孫唯容／台北報導
    台灣的安東市場歷經去年大火後，整修近一年，今（10）日正式重新啟用，10月1日起攤商已進駐試營運，今天啟用也加碼「買100送100」的回饋方案。（北市市場處提供）

    台北市安東市場歷經去年大火後，整修近一年，今（10）日正式重新啟用，10月1日起攤商已進駐試營運，今天啟用也加碼「買100送100」的回饋方案。安東市場自治會表示，除了歡迎原本安東市場周邊的消費者回歸外，也期望能吸引新的消費族群，重現往日人潮。

    今天安東市場重新啟用，自治會辦理盛大的開幕活動，副市長林奕華、產業局長陳俊安、市場處長黃宏光、大安文山區的民意代表及各公有市場自治會長均出席共襄盛舉。

    台北市府市場處指出，安東市場歷經去年火災後，經市場處編列2300多萬修復完成，除將市場內所有牆面重新粉刷及水、電管線全面重新拉設外，也將空調設備全部換新為節能機組，在今年的10月1日起攤商已進駐試營運，經過整體的硬體及軟體升級，可望讓前來市場的消費者購物體驗更加舒適。

    市場處表示，安東市場一向是附近居民採買生活用品及生鮮蔬果食材的好去處，自治會為了迎接安東市場今天的盛大開幕，10月1日起即展開消費滿額兌換抽獎券參加摸彩活動，包括黃金金錢龜、微波爐與平安龜等好禮，希望吸引大批民眾湧入，再現往日人潮，也加碼「買100送100」的回饋方案。

    市場處說，未來將持續協助讓安東市場成為一個凝聚社區情感、推動經濟發展的重要基地，除了歡迎原本安東市場周邊的消費者回歸外，也期望能吸引新的消費族群，重現安東往日人潮。

