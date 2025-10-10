為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎接花季到來 台南仁德滯洪池籃球場及友善廁所即日起開放

    2025/10/10 13:18 記者蔡文居／台南報導
    台南仁德滯洪池籃球場，即日起開放。（南市水利局提供）

    台南仁德滯洪池籃球場，即日起開放。（南市水利局提供）

    台南市推動營造親水環境，原本僅有防汛功能的仁德滯洪池，經由市府團隊不停努力改造，池畔的花旗木及洋紅風鈴木於每年3、4月盛開，粉色花廊綿延數百米美不勝收，已成為民眾遊憩新景點。為提供遊憩民眾更優良親水環境，南市水利局投入經費新建籃球場及友善廁所，相關工程已於近日完工，即日起開放。

    南市水利局表示，為營造仁德滯洪池親水環境，市府於2020年向水利署爭取前瞻水環境改善計畫經費辦理「仁德之心」景觀營造，以數百株花旗木妝點仁德滯洪池水岸，同時增設池畔親水平台、水淨場綠籬迷宮及環境教育解說設施等，大幅提升滯洪池休閒遊憩機能，仁德滯洪池周遭景觀營造提景觀與親水教育功能，更獲得建築園冶獎公共景觀類獎項肯定。

    水利局表示，仁德之心工程完工後，鑒於遊憩散步及運動市民日益增加，水利局規劃增設部分夜間照明及籃球場一座，提供運動民眾更多選擇。此外也利用貨櫃屋形式，增建友善廁所一座供民眾利用。相關工程已陸續完成，並於即日起開放，歡迎民眾利用。

    台南仁德滯洪池友善廁所，已於近日完工，即日起開放。（南市水利局提供）

    台南仁德滯洪池友善廁所，已於近日完工，即日起開放。（南市水利局提供）

