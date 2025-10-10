為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    侯友宜主持新北國慶升旗典禮 新美術館親子文化日與民眾同歡

    2025/10/10 11:43 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜與市民共同祝賀國家生日快樂。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜與市民共同祝賀國家生日快樂。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府10日上午於新北市美術館舉行國慶升旗典禮，現場湧入千餘名市民，市長侯友宜及市民在金牌選手林郁婷的引領下，高聲齊唱國歌，共同祝福中華民國生日快樂，侯友宜表示，國家因為有大家而越來越好，讓我們團結在一起，讓中華民國永立台灣、放眼世界。

    侯友宜提到，今年邀請2024年巴黎奧運女子拳擊羽量級金牌得主林郁婷擔任國歌領唱代表，意義非凡，身為「鶯歌女兒」的林郁婷，以堅毅又溫柔的歌聲唱出全民的驕傲與團結，象徵體壇的榮耀與國家的力量，也期盼這份精神能世代傳承，繼續為台灣爭光。

    侯友宜在升旗典禮後，由館長賴香伶引導參觀新美館「建築的恐懼與療癒」特展，展覽集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作，侯友宜表示，新北市美術館自開館以來，已成為北台灣重要的文化基地，未來將持續以「全民美術館」為核心理念，推動藝術普及與城市美學教育，讓藝術走進日常生活。

    民政局長林耀長表示，今年國慶以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，讓國慶升旗不僅是莊嚴儀式，更成為親子同樂的日子，現場規劃文創市集及精彩表演，現場攤位包括異國料理、本地小吃、兒童親子劇團、闖關遊戲、街頭藝術表演，讓國慶成為親子同歡的美好回憶。

    新北市政府在新北市美術館內廣場舉辦國慶升旗典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府在新北市美術館內廣場舉辦國慶升旗典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府在新北市美術館內廣場舉辦國慶升旗典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市政府在新北市美術館內廣場舉辦國慶升旗典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜與市民共同祝賀國家生日快樂。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜與市民共同祝賀國家生日快樂。（記者翁聿煌攝）

