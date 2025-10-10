為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熊讚氣偶「限定裝」迎雙十國慶！國慶徽章市府廣場限量送

    2025/10/10 11:55 記者孫唯容／台北報導
    6公尺高的熊讚氣偶，搭配「閃閃發光」眼神、穿上「HAPPY BIRTHDAY」新衣於市民廣場閃亮登場。（北市觀傳局提供）

    6公尺高的熊讚氣偶，搭配「閃閃發光」眼神、穿上「HAPPY BIRTHDAY」新衣於市民廣場閃亮登場。（北市觀傳局提供）

    台北市今（10）日在雙十國慶日，在台北市府前廣場舉板升旗典禮，6公尺高的氣偶北市吉祥物「熊讚」首次穿上限定版「國慶限定新裝」，熱情迎接國慶的到來，現場還設有結合國旗元素的「熊讚小屋」，即日起至10月12日，台北市府觀光傳播局，歡迎大家前來拍照打卡，蒐集限量的「國慶限定版熊讚徽章」，留下獨特的節日紀念。

    觀傳局指出，今年6公尺高的熊讚氣偶特別設計不同眼神，配合不同活動主題，展現熊讚多變又可愛的魅力，讓「熊讚」融入各式節慶活動，透過溫暖活潑的形象，強化與城市觀光的連結，熊讚今年從臺東熱氣球嘉年華、大安森林公園熊讚生日派對，到8月的大稻埕夏日節活動，推出的限量版徽章已成為熊粉們爭相收藏及討論的熱門紀念品。

    觀傳局表示，雙十國慶當天，熊讚也來到熊讚小屋現場，與民眾熱情互動拍照，發送限量貼紙、限量徽章及紀念小物，與粉絲一同分享國慶的喜悅與溫暖。觀傳局也預告，未來熊讚將繼續參與各式活動，帶給大家滿滿的歡樂，今年10月底，熊讚要帶領大家一起到桃園萬聖城，歡迎所有喜愛熊讚的大小朋友一起來搗蛋同歡。

    現場還設有結合國旗元素的「熊讚小屋」，即日起至10月12日，台北市府觀光傳播局，歡迎大家前來拍照打卡，蒐集限量的「國慶限定版熊讚徽章」，留下獨特的節日紀念。 （北市觀傳局提供）

    現場還設有結合國旗元素的「熊讚小屋」，即日起至10月12日，台北市府觀光傳播局，歡迎大家前來拍照打卡，蒐集限量的「國慶限定版熊讚徽章」，留下獨特的節日紀念。 （北市觀傳局提供）

    現場還設有結合國旗元素的「熊讚小屋」，即日起至10月12日，台北市府觀光傳播局，歡迎大家前來拍照打卡，蒐集限量的「國慶限定版熊讚徽章」，留下獨特的節日紀念。 （北市觀傳局提供）

    現場還設有結合國旗元素的「熊讚小屋」，即日起至10月12日，台北市府觀光傳播局，歡迎大家前來拍照打卡，蒐集限量的「國慶限定版熊讚徽章」，留下獨特的節日紀念。 （北市觀傳局提供）

