彰化慶雙十4000人健行闖關 王惠美：祝中華民國生日快樂

4000多人齊聚彰化縣立體育場，慶祝國家生日。（記者張聰秋攝）

114歲！彰化縣政府今天（10）日上午舉辦「彰Fun精彩・High歡雙十」健行活動，現場人潮洶湧、旗海飄揚，超過4000人齊聚縣立體育場，人人用雙腳向國家獻上最誠摯的生日祝福。縣長王惠美帶領大家高唱國歌、參加升旗儀式後，開心喊話，「祝福中華民國生日快樂，也祝彰化越來越好！」

這場結合健行、闖關和公益市集的國慶活動，一大早登場，報名3000名額早在9月就秒殺，現場人潮更突破4000人，熱鬧滾滾。民眾一邊走、一邊玩闖關拿點數，還能抽電視、腳踏車等70多項好禮；最吸睛的是縣府今年獨家推出「彰化限定」國慶紀念後背包與國旗方巾，只送不賣，一亮相就引爆搶領潮。

現場也規劃親子同樂區，氣墊床、泡泡體驗、手繪星光燈、冰箱貼DIY等攤位超受歡迎，整場活動洋溢節慶氣氛，處處可見紅藍白國旗配色的裝飾。

王惠美表示，今年的雙十活動除了凝聚愛國情，也希望展現彰化的活力與創新力。她說，彰化不只是農業大縣，更有強大的「隱形冠軍」製造實力，是全台產業的關鍵推手。縣府正以「一軸一環雙樞紐」為發展藍圖，推動「四顆引擎」計畫，讓彰化整體發展更加均衡且具競爭力，縣府從產業升級到社福關懷都同步前進，要打造宜居、宜業的新彰化。

23年來首度落腳彰化的2025台灣設計展也在今天開幕，展期一路到10月26日。王縣長邀請大家國慶假期不妨健行完接著看展，帶親友一起踏上「彰化行」，感受最具在地風情的設計魅力。

活動安排小朋友舞蹈演出，展現生命熱情。（記者張聰秋攝）

民眾從縣立體育場出發時，縣長王惠美在出口處對參加者擊掌加油。（記者張聰秋攝）

民眾沿路參加闖關活動，健行中帶出驚喜。（記者張聰秋攝）

