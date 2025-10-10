海拔3325公尺山上高唱國旗歌 猴子兵團長攻頂桃山慶祝雙十國慶

「猴子兵團」今天上午攻上海拔3325公尺的桃山高唱國旗歌，慶祝中華民國生日快樂。（圖由林慶華提供）

一群長跑好手組成的「猴子兵團」慶祝雙十國慶，昨天上午10點從宜蘭火車站起跑，歷經近12小時後，今天（10日）上午9點多攻上終點桃山，在海拔3325公尺的主峰上舉行另類升旗典禮，眾人高唱國旗歌，慶祝中華民國生日快樂。

「猴子兵團」每年雙十國慶以長跑搭配登山方式，前進高山舉辦國慶升旗，到過雪山、南湖大山、南湖北山、雪山翠池，今年挑戰台中和平與新竹尖石交界處的桃山。

請繼續往下閱讀...

「猴子兵團」昨天在團長林慶華帶領下，40名跑者從宜蘭火車站出發，一行人克服燠熱天候，沿著台7線、台7甲線前進，到了登山口改以徒步上山，經過近12小時挑戰，今天上午9點40分陸續抵達桃山主峰，有15人跑完全程。

之後，團員們拿出國旗，清唱國旗歌，「山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄…」，象徵性地舉辦升旗典禮。團長林慶華說，團員跑步過程中，沿途氣溫攝氏37度，每個人滿身大汗，跑步時間比預期還要長，最終有15人跑完全程攻頂，合唱國旗歌，祝福中華民國國運昌隆。

「猴子兵團」團長林慶華說，團員跑步過程中，沿途氣溫37度，對體力與耐力都是一大考驗。（圖由林慶華提供）

