連假出遊必看！ 國家公園賞景秘境一次公開

國家公園署表示，南台灣的墾丁國家公園，9-10月間是赤腹鷹、灰面鵟鷹過境恆春半島的時期。（國家公園署提供）

時逢秋高氣爽，正是戶外郊遊踏青健行的好時節！國家公園署表示，來趟陽明山賞芒、墾丁賞鷹、太魯閣山海小旅行、台江及金門賞鳥都是很好體驗自然的選擇，提醒民眾應遵守園區規範，別亂丟垃圾、任意煮食、施放煙火、採摘花木或干擾、餵食野生動物等，愛護自然環境與生態平衡。

國家公園署表示，無論是壽山、陽明山等郊山步道，或是玉山、太魯閣、雪霸等高山地區，都是賞景與親近自然的絕佳去處；提醒民眾出發前，應做好充分準備，包括提前掌握氣象預報、下載離線地圖、攜帶合適登山裝備、注意自身身體狀況、避免越級挑戰，並到各國家公園官網查詢步道最新資訊，確保戶外活動安全順利。

請繼續往下閱讀...

國家公園署說，每年10-11月為芒花季！北台灣陽明山國家公園內的冷水坑、擎天崗、七星山及夢幻湖周邊步道，沿途可欣賞隨風搖曳的銀白芒花海，景色迷人；南台灣的墾丁國家公園，9-10月間是赤腹鷹、灰面鵟鷹過境恆春半島的時期，尤其今年數量達38.9萬隻次，是近幾年新高。

國家公園署進一步指出，為讓民眾認識赤腹鷹、灰面鵟鷹，因此墾管處在連假期間每天下午3-5時在滿州山頂橋舉辦「鷹揚十月」賞鷹解說活動，帶領遊客體驗群鷹翱翔的壯闊景象，並了解猛禽遷徙與生態保育的重要性；此外，太魯閣山海小旅行結合人文與自然之美；台江與金門冬候鳥賞鳥行程，也都是認識自然生態的優質選擇。

國家公園署提醒，為避免塞車影響遊興，建議民眾多加利用大眾運輸或「臺灣好行」路線前往各國家公園。另外，別做亂丟垃圾、任意煮食、施放煙火、採摘花木或干擾、餵食野生動物等行為，除影響景觀與生態外，也會違反「國家公園法」而受罰。一同珍惜自然資源，在安全與尊重的前提下，盡情享受秋日山林的美好時光！

國家公園署指出，墾管處在連假期間每天下午3-5時在滿州山頂橋舉辦「鷹揚十月」賞鷹解說活動，帶領遊客體驗群鷹翱翔的壯闊景象，並了解猛禽遷徙與生態保育的重要性。（國家公園署提供）

國家公園署說，每年10-11月為芒花季。（國家公園署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法