國慶連假「鏟子超人」不打烊！ 不到早上10點災區湧入7千多人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，救災復原持續進行，其中側溝清淤狀況較不理想，每天僅能推進2公里，今天正值國慶連假首日，「鏟子超人」不打烊，持續湧入災區，截至上午10點，台鐵統計進出站人數已破7千人。

中央前進協調所總協調官季連成表示，連假首日仍然要將所有災區街道進行最後清理，包含側溝清淤，希望能達到15公里目標，另外就是戶與戶之間所有淤土的清除，都會進一步投入優化。

他說，佛祖街主要幹道、家屋及保安寺，若允許也會進行清除，再來就是請志工幫忙填沙包，除做為防汛提供家屋用，也將覆蓋在農田上，避免雨水沖刷淤土流出衝擊房舍，沙包目標要填妥6萬5千個。

中央前進協調所表示，台鐵統計光復車站國慶首日至10點，進出站合計7298人，主要任務已分配1895人，感謝志工幫忙，將會持續提供協助；花蓮縣政府則指出，室內水電修繕志工媒合，統計受理196案，已完成131案，將會持續媒合修繕。

