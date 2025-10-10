3萬冊藏書、滿屋紀錄片泡湯！鏟子超人幫洗書 作家赫恪「心都碎了」

赫恪在大水時逃到住家二樓，隔天早上才獲救，赫恪身為受難者紀錄拍下當時畫面。（赫恪提供）

作家赫恪（林明華）住在花蓮光復鄉敦厚路，正是馬太鞍堰塞湖洪災重災區，第一時間猶如海嘯般泥流將屋外道路變成大河，滿屋的紀錄片、待整理的底片及各種數位影像紀錄、3萬冊藏書全部泡湯，災後幾天來許多志工前往幫忙洗書，年邁的老作家腳不方便無法拿鏟子，只能不斷道謝！

看著這麼多年累積的書籍、資料，因為泡水後毀於一旦，泡水的書在逐漸乾燥後書頁都皺了，作家多年的人生積累彷如一夕歸零，不過赫恪畢竟看過大風大浪，「靈魂不會被洪水擊敗」。他說，能救多少是多少，感謝超人前來幫忙細心清洗書、整理受損的母帶！

由於右腳多年前受傷後行動不便，赫恪說，很感謝租他房子的劉柳書琴教授，她的父親是多年前認識的好朋友，多謝她趕到光復現場指揮鏟子超人一起清理自己住的房子，至於未來怎麼辦？赫恪老師豁達說：「能救多少是多少，而我還有什麼地方能去呢？還會繼續堅守在光復鄉」！

赫老說，大洪水來襲時，他正在光復鄉敦厚村住家寫作，突然聽到外面很吵，一直有人喊著「快點跑」，他起身開門看，大水瞬間湧入、街上水深及腰，「當時他立刻就是掏出手機拍照，直到一樓水都到腰部，他才緊急上2樓躲避，「現在想起來，什麼都沒拿上樓」，只能眼睜睜看到藏書及母帶被水淹沒，在住家2樓受困到隔天早上才被救難隊員救出，安置到大進國小，今天早上也去領物資，到行政院一站服務櫃台填資料。

花蓮縣文化局秘書周欣宜日前有代表花蓮縣文化基金會，到光復鄉敦厚路致贈急難救助慰問2萬元，希望多少幫助赫恪眼前的燃眉之急。

作家赫恪長年致力於文學創作，曾榮獲新聞局劇本甄選優等獎等殊榮，曾任職公共電視、廣電基金、華視等單位，擔任過電視節目企畫、編導等職務。搬遷至光復鄉後持續投入地方藝文，曾擔任嘎啷啷社區劇團策畫與編導，並出任大和文史工作室負責人，是花蓮縣資深的藝文前輩。

作家赫恪也成受災戶。（文化局提供）

作家赫恪在敦厚路的家這幾天有許多鏟子超人湧入幫忙清理。（文化局提供）

赫恪在大水時拿起手機拍下災難街景，完全忘了身為逃難者應該帶點東西，結果在二樓受困到隔天早上，圖為赫恪從住家二樓拍下的災區畫面。（赫恪提供）

作家赫恪也成受災戶。（文化局提供）

水災把家裏的機車沖走不知去向，作家赫恪說，謝謝歌手莫言借他機車，讓他在災區終於有腳了。（鏟子超人謝家豪提供）

鏟子超人志工幫忙清洗赫恪家藏書及資料。（鏟子超人謝家豪提供）

珍貴的母帶受損，現場志工仔細清理。（鏟子超人謝家豪提供）

