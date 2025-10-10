10月限定！北市仁愛圓環1500盆花卉 雙十造景迎國慶

台北市工務局公園路燈工程管理處苗圃工班人員，用1500盆花草在仁愛圓環布置出兩處雙十造景。（台北市公園處提供）

台北市政府今（10）在市府前廣場舉辦國慶升旗暨慶祝活動，車流繁忙的仁愛圓環，在工務局公園路燈工程管理處苗圃工班人員的巧手下，以1500盆花卉，布置出兩處雙十造景，為街頭增添繽紛熱鬧、愉悅的國慶日氛圍。

公園處表示，仁愛圓環位於仁愛路及敦化南路2條台北市重要林蔭大道交匯點，是重要的景觀節點，圓環上明亮且多彩的草花帶來韻律的動感，花卉的綻放增添色彩，苗圃工班人員在節慶期間佈置造景，以多元的造型及物件，將仁愛圓環塑造成綠化櫥窗。

請繼續往下閱讀...

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜說，苗圃同仁用自行播種、移盆、培育、施肥、養護的1500餘盆草花，在10月1日於仁愛圓環現地放樣後，當天趕工完成兩處繽紛的雙十造景佈置，使用千日紅、藍星花、天使花等花草種類，能人巧手完成的繽紛草花色彩，呈現十月歡悅的慶祝氛圍，展期將至28日止。

台北市工務局公園路燈工程管理處苗圃工班人員，用1500盆花草在仁愛圓環布置出兩處雙十造景。（台北市公園處提供）

台北市工務局公園路燈工程管理處苗圃工班人員，用1500盆花草在仁愛圓環布置出兩處雙十造景。（台北市公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法