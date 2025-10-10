稽查黑心豬腸！ 台中市抽驗68件產品均未檢出

食安處稽查豬腸業者，並發放過氧化氫檢驗試劑快篩。（記者蔡淑媛攝）

屏東「百威食品公司」遭查獲以工業用雙氧水漂白豬腸，流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，引發恐慌。台中市食安處表示，經追溯追蹤系統追查問題產品流向，黑心豬腸多已回收或銷毀，未流入台中市食品業或市場，但也同步展開全面稽查與抽驗。

食安處今天指出，截至昨（9日）天已完成51家業者稽查，均符合食品良好衛生規範（GHP）準則及來源文件保存等規定；另抽驗68件豬腸產品，檢驗結果均未檢出過氧化氫，後續仍持續稽查與抽驗，一旦檢出過氧化氫，將以違反食安法開罰3萬元至300萬元罰鍰；如查獲使用工業級過氧化氫，將移送地檢偵辦及裁處6萬元至2億元罰鍰。

食安處表示，10月5日接獲屏東縣百威食品公司使用工業級過氧化氫（工業漂白水）加工豬腸產品訊息，立即運用追溯追蹤系統追查問題產品流向，相關產品流向台北市、桃園市、高雄市及屏東縣等縣市的業者，涉案產品多已回收或銷毀，未流入台中市食品業者。

食安處統計，每年抽驗市售食品原料或產品檢驗過氧化氫，自去年至今年4年9月止，已完成520件檢驗，包括水產製品113件、豬腸3件、米濕製品14件、豆製品180件及麵粉製品210件，均符合規定。

因應黑心豬腸事件，食安處指出，將擴大稽查量能，祭出3大食安作為，首先全面稽查高風險業者，針對製造加工廠、輸入業、大型量販店、生鮮超市、小吃店及餐廳等高風險業者稽查；其次，即時監測市場食品安全，與經濟發展局市場管理員配合，於零售市場採用過氧化氫檢驗試劑快篩，若呈陽性反應，將立即送回食安處複驗確認；第三，提供民眾免費領試劑自我檢測，民眾或業者可於上班時間，至台中市食品藥物安全處、衛生局、各區衛生所或市府聯合服務中心免費索取過氧化氫檢驗試劑，索取時會有專門人員向您解說使用方法，以確保使用的安全。

台中市稽查51家業者、抽驗68件豬腸產品。（食安處提供）

