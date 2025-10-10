「鏟子超人」再等等！ 季連成︰進入災區「專業志工」優先投保

「鏟子超人」等一般性志工災區投保還要再等等，災區保險先實施重機械操作業者等專業志工。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，桃園挖土機老闆林鴻森前往協助清淤時不慎感染敗血症身亡。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，投保對象以進入災區的重機械操作業者為第一優先，掃描QRcode填寫資料，經認定就會成立保單，「鏟子超人」等志工因人數眾多，尚在擬定暫不實施。

季連成說，外界關注志工安全，今天將先為「專業志工」投保，包括重機械操作業者等，主要由各部會列管，製作QRcode給志工掃描填寫基本資料，另在表單內設計GPS足跡機制，認定是否在災區，一經認定就會進行加保，以3天為1單位。

他說，至於「鏟子超人」等一般性志願者，保險業者考量人數眾多，數量也無法掌握，目前還在研究可行方案，因此暫不實施為一般性志工投保，但基本投保方式，應該會和專業志工雷同，同樣會透過QRcode及GPS足跡認定，填寫表單傳出就會成立，3天後失效須重新再填寫時間。

季連成說，表單內都會有GPS足跡認定，非在核定災區裡填寫不會成立，目前災區認定為鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉7個村。

衛福部已與金管會和相關保險公司召開會議，暫以政府徵調的志工業者為優先，包括機械、水電、操作機具等技術人員業者志工，保險方案為每人每日保費1元，1次加保3天，保額100萬元，由衛福部當要保人，各部會將各自建立QRcode，讓志工可即時加入保險系統，所有經費由賑災基金會自有資金支應。

