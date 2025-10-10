為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市推「2025馬祖語故事劇場」培訓課程 報名到今天5點截止

    2025/10/10 11:27 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府文化局辦理「2025馬祖語故事劇場」培訓課程。（桃園市政府提供）

    桃園市政府文化局辦理「2025馬祖語故事劇場」培訓課程，招募10歲以上對學習馬祖語戲劇表演有興趣的民眾報名，學習用母語演出馬祖移民故事，期限到今天（10日）下午5點止；每梯次培訓限額15人、每人限報名1梯次，課程免費，學員報名後須繳交保證金500元，民眾完成規定的課程時數、參與培訓成果演出後，保證金將發還。

    培訓課程分為A、B梯次，舉辦地點在八德區瑞發市民活動中心，其中A梯次學習演出「過台灣」，上課時間為10月18日、25日與11月1日、8日、15日的上午9點到下午4點；B梯次學習演出「落腳八德」，上課時間為10月19日、26日與11月2日、9日、16日上午9點到下午4點。

    文化局表示，報名的民眾最好能具備馬祖語的基礎聽說能力，學員若能完成24小時以上課程，並參與預定11月23日、30日舉辦的2場培訓成果演出，還將獲贈禮券1000元獎勵、桃園市政府頒發的結訓證書等，有興趣的民眾應把握最後機會上網填寫報名表單。

