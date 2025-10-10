為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/11到台南官田拔林奉茶聽歌 感受嘉南大圳魅力

    2025/10/10 12:59 記者楊金城／台南報導
    嘉南大圳。（記者楊金城攝）

    嘉南大圳。（記者楊金城攝）

    開工滿百年歷史的「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」不僅是台南市定文化景觀，也是台灣世界遺產潛力點，台南市文化資產管理處明天（11日）晚上6點將在官田區「拔林工作站」攜手「恁的演唱會」與「Mattauw大地藝術季」團隊舉辦恁的演唱會和藝術家駐地成果發表，邀請民眾來聽歌奉茶，感受嘉南大圳的魅力、嘉南平原的聚落風情和人文美景。

    1930年完工的烏山頭水庫和嘉南大圳水利工程，使嘉南平原從此擺脫「看天田」命運，成為台灣米倉。這項工程不僅是台灣農田水利建設的重要里程碑，也見證了土地、農業與文化的共生發展。

    台南市文資處說，希望透過音樂、影像、藝術與在地文化的交織，讓更多人重新理解水圳的價值，看見土地與人群如何因水而聚、因圳而生，並在今日持續展現文化資產的力量。

    明晚6點「恁的演唱會」邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團吉他手王東昇，以歌聲吟唱溪流與農事，帶來最貼近土地的音樂饗宴。藝術家許怡慈將供應採集嘉南大圳流域的野草，熬煮獨具風味的「淺山溪畔野草茶」，以味覺連結自然；現場也將試映文資處最新製作影片《與水同行》，以影像呈現嘉南大圳的世界遺產潛力價值。

    此外，拔林工作站藝術家也將分享駐站成果，並播映曾文溪流域《小事報》今夏營隊的紀錄片，展現溪流與地方連結的多元面貌。

    明晚6點「恁的演唱會」將在台南官田區拔林工作站舉辦。（南市文資處提供）

    明晚6點「恁的演唱會」將在台南官田區拔林工作站舉辦。（南市文資處提供）

