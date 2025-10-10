協助犬貓絕育 新北動保偏鄉免費手術、寵登場次開跑

動保處表示，飼主飼養犬貓未絕育且未完成免絕育或繁殖申報者，可處5萬至25萬元罰鍰。（新北市動保處提供）

為方便偏鄉飼主辦理寵物犬貓絕育，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，板橋動物之家與三峽區礁溪里、大埔里、有木里、插角里、金圳里，以及鶯歌區大湖里、成福里、尖山里、中鶯里等合作辦理「偏鄉犬貓絕育三合一」活動，獸醫師現場免費替家犬貓完成絕育手術、晶片寵登與每年一次的狂犬病疫苗預防注射，目前已累計108隻犬貓參與活動，各場次名額有限，報名可洽板橋動物之家。

動保處表示，飼主飼養犬貓未絕育且未完成免絕育或繁殖申報者，可處5萬至25萬元罰鍰，偏鄉犬貓絕育三合一活動多管齊下，與里長合作強化山區犬貓源頭管理及狂犬病防疫工作，達到控管犬貓數量及防止疫病傳播的雙重目標。

三峽有木里林姓飼主說，因身體不便，無法帶寵物下山就醫，且山區有鼬獾、白鼻心等野生動物，可能帶來狂犬病風險，透過絕育三合一免費服務，可保障人畜安全。

板橋動物之家站長徐愛明指出，家犬貓依法必須絕育或依規定申報免絕育、植入晶片並辦理寵物登記，犬貓狂犬病疫苗每年施打一次、今年7月起已放寬規定室內貓可免強制施打，但戶外活動貓仍須接種；偏鄉絕育三合一計畫為動物醫院資源匱乏地區提供服務，各場次有報名數量上限，更多場次陸續安排中。

新北動保處補充，更多免費絕育活動場次陸續開辦，詳洽動保處電話02-2959-6353或關注各動物之家官方臉書。

