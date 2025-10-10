為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巴國史上最大國會團訪台！ 盛讚AI醫療「令人驚艷」

    2025/10/10 10:24 記者邱芷柔／台北報導
    北榮副院長李偉強展示去年訪巴獲贈傳統手工藝「蜘蛛繡」織製中華民國國旗，象徵台巴兩國人民長久而深厚的情誼。（台北榮總提供）

    北榮副院長李偉強展示去年訪巴獲贈傳統手工藝「蜘蛛繡」織製中華民國國旗，象徵台巴兩國人民長久而深厚的情誼。（台北榮總提供）

    巴拉圭眾議院議長拉托雷（Raúl Luis Latorre Martínez）率領18人國會代表團，應邀來台出席雙十國慶，會前專程參訪台北榮民總醫院，這是巴國歷來規模最大的國會出訪，顯示對台灣醫療實力與雙邊合作的高度重視。

    台北榮總副院長李偉強代表接待訪團，他指出，台北榮總自1958年創院以來已67年，與台巴自1957年建交的68年邦誼相互輝映。醫院目前擁有逾3100張病床與9000名員工，每年服務超過250萬人次，並積極導入人工智慧、精準醫療與自動化流程，提升醫療品質與效率，減輕醫護負擔。

    李偉強特別展示一面由巴拉圭傳統「蜘蛛繡」製成的中華民國國旗，這是他去年訪巴時獲贈的禮物，象徵兩國長久情誼。他回憶，當時參訪多家導入台灣病歷與掛號系統的醫療機構，顯示雙方在醫療資訊化的合作成果豐碩。

    拉托雷議長致詞時表示，此行是巴拉圭國會史上最大規模訪團，他對台北榮總的智慧醫療印象深刻，特別讚賞AI在影像診斷與臨床流程的應用，展現科技如何有效提升醫療品質與效率。他並感謝台灣政府及台北榮總長期協助巴拉圭推動公共衛生與醫療資訊化，期盼未來能持續深化合作。

    李偉強指出，台北榮總已實現掛號、看診、繳費及病歷查閱等全面智慧化，並與輝達（NVIDIA）合作設立算力中心，推動逾60項AI計畫，其中20餘項已應用於臨床，包括影像輔助診斷、中風急救決策與心血管疾病風險預警等。現場也展示「非接觸式生理監測系統」，可於60秒內量測血壓、心跳與呼吸，獲多項國際獎項。

    活動當日也啟用中文與西班牙文AI即時口譯系統，外賓對翻譯準確度與即時性深感驚艷。李偉強強調，台北榮總在癌症精準治療與重粒子放射治療已達國際水準，未來將配合政府政策，持續深化與巴拉圭的醫療與公共衛生合作，推動專業人員交流與智慧醫療經驗分享，為兩國人民健康福祉開創新頁。

    拉托雷議長體驗「非接觸式生理監測系統」，盛讚創新成果。（台北榮總提供）

    拉托雷議長體驗「非接觸式生理監測系統」，盛讚創新成果。（台北榮總提供）

    巴拉圭眾議院議長率團參訪北榮。（台北榮總提供）

    巴拉圭眾議院議長率團參訪北榮。（台北榮總提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播