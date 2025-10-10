為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國慶日搭北捷有小彩蛋 15車站響起「生日快樂」

    2025/10/10 10:39 記者甘孟霖／台北報導
    今天（10日）是國慶日，台北捷運公司表示，今日於市政府站等15個車站中，擇定單一進站閘門，當旅客刷卡進站，該閘門會響起祝賀聲音「中華民國，生日快樂！」（資料照）

    今天（10日）是國慶日，台北捷運公司表示，今日於市政府站等15個車站中，擇定單一進站閘門，當旅客刷卡進站，該閘門會響起祝賀聲音「中華民國，生日快樂！」（資料照）

    今天（10日）是國慶日，台北捷運公司表示，今日於市政府站、台北101/世貿站、大坪林站、景安站、松山機場站等15個車站中，擇定單一進站閘門，當旅客刷卡進站，該閘門會響起祝賀聲音「中華民國，生日快樂！」送上祝福小彩蛋。

    北捷表示，今天上午6點到晚間12點，市政府站、國父紀念館站、善導寺站、板橋站、台北101/世貿站、台大醫院站、北投站、中正紀念堂站、紅樹林站、大坪林站、北門站、景安站、三重站、頭前庄站、松山機場站等15個車站，設置每側進站閘門的最右邊單一閘門，刷票卡進站，即可響起「中華民國，生日快樂！」祝賀聲。

    北捷指出，這15個車站，從9月24日都已經掛上國旗同慶，旅客於轉乘站、鄰近重要機關及出入境路線車站等，皆可在大廳閘門旁看到懸掛國旗，共享國慶光榮時刻。

    北捷補充，國慶主題彩繪列車也在10月7日從北投站首航，列車行駛於淡水信義線，旅客一踏入車廂，即可見到「自信前行，喝采國慶」及「中華民國生日快樂」兩句標語，加上高山、雲海與天空的設計，享有氣勢磅礡、壯麗青天的視覺感受；國慶主題彩繪列車將持續行駛至明年1月2日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播