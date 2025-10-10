國慶日搭北捷有小彩蛋 15車站響起「生日快樂」

今天（10日）是國慶日，台北捷運公司表示，今日於市政府站等15個車站中，擇定單一進站閘門，當旅客刷卡進站，該閘門會響起祝賀聲音「中華民國，生日快樂！」（資料照）

今天（10日）是國慶日，台北捷運公司表示，今日於市政府站、台北101/世貿站、大坪林站、景安站、松山機場站等15個車站中，擇定單一進站閘門，當旅客刷卡進站，該閘門會響起祝賀聲音「中華民國，生日快樂！」送上祝福小彩蛋。

北捷表示，今天上午6點到晚間12點，市政府站、國父紀念館站、善導寺站、板橋站、台北101/世貿站、台大醫院站、北投站、中正紀念堂站、紅樹林站、大坪林站、北門站、景安站、三重站、頭前庄站、松山機場站等15個車站，設置每側進站閘門的最右邊單一閘門，刷票卡進站，即可響起「中華民國，生日快樂！」祝賀聲。

北捷指出，這15個車站，從9月24日都已經掛上國旗同慶，旅客於轉乘站、鄰近重要機關及出入境路線車站等，皆可在大廳閘門旁看到懸掛國旗，共享國慶光榮時刻。

北捷補充，國慶主題彩繪列車也在10月7日從北投站首航，列車行駛於淡水信義線，旅客一踏入車廂，即可見到「自信前行，喝采國慶」及「中華民國生日快樂」兩句標語，加上高山、雲海與天空的設計，享有氣勢磅礡、壯麗青天的視覺感受；國慶主題彩繪列車將持續行駛至明年1月2日。

