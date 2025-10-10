為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    王世堅「神曲」中國紅回台灣 學者解析：敘事權經演算法 影響聽眾辯證力

    2025/10/10 10:27 記者洪美秀／新竹報導
    台灣民進黨立委王世堅因一首歌被再製形成王世堅現象在中國爆紅後傳回台灣，銘傳大學傳播學者杜聖聰提醒：敘事權演算法決定聽眾辯證力。（照片取自杜聖聰臉書）

    民進黨立委王世堅近期在中國爆紅，不是因其政黨或政治立場，而是中國音樂人王博將其擔任台北市議員期間質詢發言片段透過剪接及改編成《沒出息》這首洗腦旋律，再透過短影音平台迅速發酵。幾天內，成千上萬人跟唱、模仿、二創，甚至誕生「堅學宇宙」現象。銘傳大學傳播學者杜聖聰長期研究兩岸傳播文化，他認為這並非單純的「模仿秀」，而是跨界的傳播現象。更突顯兩岸的敘事主導權已透過演算法傳播，影響聽眾的辯證力。

    杜聖聰認為，從傳播學角度，《沒出息》走紅是「跨文化的內容再生」。結合娛樂化的話語框架、平台演算法的推波助瀾，以及受眾參與式文化的再製。王世堅的原始語句，本是政治語言中的爭辯素材。但如今被抽離脈絡、重新編曲，成為意義轉譯的傳播過程：從政治辯論轉化為娛樂符號。當語言節奏與旋律結合，訊息的政治性被稀釋，變成「可被玩味的語感」。

    中國的影音平台如抖音、小紅書、快手，擁有極強的演算法分發機制。當一個內容被大量互動後，系統便以「熱力傳導」推送，形成所謂的「演算法共振」。就像病毒傳播一樣擴散，王世堅的聲音不只是被聽見，更被「編排」成一種聲音表演。若只將王世堅現象看成是「好玩」，未免太輕了，當這首歌在傳誦之餘，也讓人感到遺憾。中國的演算法能讓一段台灣素材迅速成為全民話題，但台灣卻少有能反向輸出的文化平台。這種「單向熱傳」揭示兩岸文化流行的結構性不平衡。

    杜聖聰認為，這首歌的傳播是非政治性的，但反映出資訊權力的不對稱，特別是，誰能定義「可被看見」的內容？誰又能主導「被演算法記得」的節奏？他提醒台灣人，音樂旋律已成為一種文化包裝，將語意的稜角磨平，重塑受眾對「台灣語境」的想像，再透過情感滲透的感染力取代過去政治論述的辯證力。當音樂與演算法共軌，當文化娛樂化成為新的意識形態輸送器時，傳播的自由與認知的自主，正面臨新的挑戰。

