    高雄果嶺自然公園國慶日開放 民眾入園驚呼「太美了」

    2025/10/10 11:21 記者李惠洲／高雄報導
    高雄果嶺自然公園一大早開放就吸引許多民眾入園散步、踏青。（記者李惠洲攝）

    今天是十月十日國慶日，也是高雄果嶺自然公園開放民眾進入的第一天，清晨5、6點不到就有許多民眾等待進入，許多民眾是第一次走進這片果嶺公園，這裡過去是高爾夫球場，所以沒有機會一探究竟，今天首次踏入果嶺公園直說實在是「太美了」！

    民眾漫步在果嶺公園，有的散步、有的慢跑、有的席地野餐，也有攝影師架腳架拍攝鳥類，五色鳥、黃鸝鳥現身打招呼，由於今天是國慶連假第一天，就有民眾拿著國旗進入果嶺公園，並在每個果嶺號碼旗桿上拍照，目標是從第一洞走完十八洞來做紀念。

    高雄市長陳其邁也在國慶升旗典禮後到果嶺自然公園，許多民眾搶合照，也不斷的感謝開放這麼棒的公園，讓大家可以走進來散步踏青。

    高雄果嶺自然公園今日開放民眾進入。（記者李惠洲攝）

    許多民眾第一次踏進高雄果嶺自然公園，紛紛仔細研究地圖路線。（記者李惠洲攝）

    許多民眾一早就騎車來到高雄果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    民眾漫步在高雄果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    許多民眾入園散步、踏青。（記者李惠洲攝）

    許多民眾攜家帶眷到高雄果嶺自然公園散步、踏青。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園一大早開放就吸引許多民眾入園。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園一大早開放就吸引許多民眾入園。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園一大早開方就吸引許多民眾入園散步、踏親。（記者李惠洲攝）

